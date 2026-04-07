Ruský cár z Prešova by oslávil sto rokov. Odohral osemnásť sezón a nikdy nebol vylúčený

Na trávniku išiel príkladom, ale zároveň bol pre defenzívu súperov postrachom. Legendárny futbalista Tatrana Prešov a bývalý reprezentant Československa Ladislav Pavlovič (narodil sa 8. apríla 1926, zomrel 28. januára 2013) by sa v stredu dožil 100 rokov.
„Ruský cár“, ako znie jeho prezývka, pochádzal z dvanástich detí a do sŕdc fanúšikov zeleno-bielych farieb sa zapísal ako symbol oddanosti a vernosti klubu, v drese ktorého pôsobil takmer celú svoju kariéru.
V najvyššej súťaži hral Pavlovič osemnásť rokov (od 1948 až do 1966), okrem povinnej základnej vojenskej služby v ČH Bratislava, vždy len v Prešove. V najvyššej súťaži odohral 347 zápasov a nastrieľal úctyhodných 164 gólov (rovných 150 dosiahol v drese Tatrana).
Pôvodne debutoval ako útočník, prvýkrát za A-tím nastúpil s bratom Rudolfom na zápas s Levočou v roku 1948.
Okrem toho nastúpil do ďalších 950 (oficiálnych priateľských, medzinárodných i medzištátnych) zápasov a dokopy dal až takmer 2000 zaregistrovaných gólov. Po Jozefovi Adamcovi je zapísaný ako druhý najlepší slovenský strelec v histórii česko-slovenskej ligy a patrí mu miesto v Klube ligových kanonierov.
V roku 1960 obsadil tretie miesto v Pohári európskych národov (predchodca majstrovstiev Európy), o rok neskôr sa delil o titul kráľa ligových strelcov s Rudolfom Kučerom (17 gólov) a v roku 1964 tento titul sám získal, pričom mu za 21 gólov patrilo aj piate miesto medzi strelcami v Európe.
Klasický pravý krídelník si reprezentačný dres obliekol 14-krát, v najcennejšom drese strelil dva góly. Stál aj pri zrode ženského futbalu v Prešove a svoje športové nadšenie nezaprel ani ako hráč ľadového hokeja. Po ukončení hráčskej kariéry sa stal trénerom mládeže v Tatrane Prešov.
Pod jeho vedením kolektív dorastencov získal titul majstra Slovenska a prebojoval sa až do celoštátneho finále. Ako mládežnícky tréner vychoval 102 dorastencov, z ktorých hralo v 1. československej lige 30 hráčov, ďalší v 2. lige a v iných súťažiach.
Pavlovič bol na ihrisku ozajstným futbalovým rytierom. Počas svojej bohatej kariéry nebol ani raz vylúčený. Aj preto bol nositeľom Ceny fair play Slovenského olympijského výboru a futbalovej Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka. Okrem toho získal aj titul Vzorný tréner, Prešovský športovec 20. storočia.
Tatran Prešov si miestnu legendu pripomínal halovým turnajom „O pohár Ladislava Pavloviča“. Nový domovský stánok Tatrana Prešov má čestný názov Štadión Ladislava Pavloviča.