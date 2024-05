Mbappé sa rozlúčil ziskom pohára. Som šťastný, že som bol súčasťou histórie PSG, vraví

"Neexistuje lepší spôsob, ako skončiť s trofejou. Je to naozaj dobrý pocit. Som šťastný, že som bol súčasť histórie PSG a že som sa do nej aspoň trochu zapísal," citovala Mbappého agentúra AFP po finálovom stretnutí.

Narážal tým na finále Ligy majstrov. Parížania pred jeho bránami stroskotali na Borussii Dortmund, ktorá vyzve v londýnskom Wembley Real Madrid.

Lyončania dokázali už len znížiť po zmene strán zásluhou Jakea O´Briena.

"Hráči sú sklamaní, ale nezabúdajme, že musíme byť hrdí na to, čo sme dokázali," povedal tréner Lyonu Pierre Sage. Olympique dokázal zachrániť nevydarený úvod sezóny, keď sa dostal na dno ligovej tabuľky.

V druhej polovici sezóny však nazbieral viac bodov ako ktorýkoľvek iný klub v Ligue 1 a obsadil šiestu priečku, ktorá mu zaručila miestenku v Európskej lige.

"Máme zmiešané pocity, no ak by ste nám začiatkom decembra povedali, že sa kvalifikujeme do pohárovej Európy a dostaneme do finále domáceho pohára, asi by tomu nikto neveril," dodal Sage.

VIDEO: Zostrih finálového zápasu Lyon - Paríž St. Germain