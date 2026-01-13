Slávnejšieho suseda zdolali prvýkrát v dejinách. Nemohol som oslavovať, povedal strelec gólu

Futbalisti FC Paríž si v pondelok vybojovali nielen postup do osemfinále Francúzskeho pohára, ale aj historické víťazstvo.
Svojho slávnejšieho suseda St. Germain zdolali vôbec prvýkrát v dejinách, ale podľa trénera Stephanea Gilliho nesmú zaspať na vavrínoch.
Parížske derby sa stalo realitou po dlhých 48 rokoch. Pred prebiehajúcim ročníkom sa kluby stretli naposledy ešte v sezóne 1978/1979 a oba dovtedajšie zápasy sa skončili nerozhodne.
V nedeľu 4. januára sa z domáceho triumfu v Ligue 1 tešili hráči PSG, ale pondelkový šestnásťfinálový súboj prekvapivo do víťazného konca nedotiahli. Jediný gól v Parku princov strelil v 74. minúte Jonathan Ikone.
VIDEO: Víťazný gól Jonathana Ikoneho
Zverenci Luisa Enriqueho pritom mali jasnú územnú (70-percentné držanie lopty) i streleckú (25:4) prevahu.
Boli sme lepší tím
„Som sklamaný z výsledku a z toho, že sme neskórovali, ale čo sa týka samotného zápasu, myslím si, že bol na veľmi vysokej úrovni. Boli sme lepší tím a vytvorili sme si veľa šancí. V prvom polčase sme dobre tlačili na protiútoky.
Myslím si, že to bol veľmi komplexný výkon. Vo futbale je výsledok niekedy nespravodlivý. Myslím si, že je zjavné, že sme si tento koniec dnes nezaslúžili,“ uviedol španielsky kouč pre klubový web.
VIDEO: Radosť po víťazstve
Ikone svoj víťazný zásah neoslavoval. Vyrastal totiž v akadémii PSG a do FC prišiel minulé leto z Fiorentiny. „Nemohol som oslavovať. Som nesmierne šťastný, že som tu dal gól, ale zároveň rešpektujem klub, ktorý mi dal všetko.
Naozaj sa tešíme, pretože sme k zápasu dobre pristúpili, dobre sme bránili a strelili sme gól, ktorý sme potrebovali na víťazstvo. Teraz sa pozeráme dopredu a dúfam, že nám to dodá impulz aj v lige,“ povedal 27-ročný útočník.
Hrdinom parížskeho tímu bol tiež brankár Obed Nkambadio, ktorý zneškodnil viacero veľkých príležitostí favorita. Domáci mali v závere aj smolu, dvakrát trafili konštrukciu brány.
Posledných 10-15 minút sme sa trápili
„Dnes večer som povedal hráčom, že som hrdý a spokojný s výsledkom, s tým, čo ukázali, s tímovými hodnotami, aj keď sme sa posledných 10-15 minút trápili,“ konštatoval po zápase Gilli.
Päťdesiatjedenročný kormidelník však dodal, že mužstvo sa víťazstvom nemôže nechať uniesť a potrebuje sa zamerať na ligu. V nej FC figuruje na 15. mieste, len o dva body nad pásmom zostupu.
„Dôležitá je liga. Priorita je udržať sa v nej. Ak sa nám podarí v Coupe de France zájsť ďaleko, nebudeme sa tomu brániť. Ak pôjdeme až do konca, prečo nie? Ale dnes by bolo predčasné o tom hovoriť. Ak sa v zápase proti Nantes vrátime k starým zvykom, tak to nemalo veľký význam,“ pokračoval Gilli.
PSG, rekordný 16-násobný víťaz Coupe de France, sa neprebojoval do osemfinále prvýkrát od sezóny 2012/2013. „Samozrejme, PSG vždy bojuje o tituly, takže vypadnúť z pohára je pre nás veľmi zlá správa. Ale taký je futbal.
Budeme to musieť prijať, zanalyzovať a potom ísť ďalej. Musíme sa spamätať a byť pripravení v piatok zo seba vydať všetko. Je dobré, že nás čaká veľa zápasov, pretože sa môžeme sústrediť na ten ďalší a na tom stavať,“ konštatoval obranca Illja Zabarnyj.
Obhajcovia titulu sú v ligovej tabuľke druhí, v Lige majstrov im dva zápasy pred koncom základnej časti patrí tretia priečka.