Mbappé dostal zlatú ponuku. Presvedčí ho zostať v PSG?

Takáto výzva by ho priblížila k rekordu jeho spoluhráča Lionela Messiho z Argentíny. V roku 2017 dostal ponuku na plat vo výške 74 miliónov ročne. V tom čase mal ofenzívny klenot španielskej FC Barcelona 30 rokov a na konte 5 Zlatých lôpt a 4 víťazné európske poháre.

Rekordnou by sa však stala suma za podpisový bonus. Kým Argentínčan dostal za podpis "len" 78 miliónov, Mbappé by si prišiel na 100 miliónov eur. Má to byť aj ukážka finančnej sily "Les Parisiens" pred ich najväčšími európskymi rivalmi. Francúz navyše v tabuľke historických strelcov parížskeho tímu so 113 gólmi dorovnal Švéda Zlatana Ibrahimoviča.