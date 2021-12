Real má zatiaľ smolu. Mbappé v tejto sezóne nikam neprestúpi

PARÍŽ. Francúzsky útočník Kylian Mbappé chce prebiehajúcu sezónu dokončiť v Paríži St. Germain napriek tomu, že sa po nej stane voľným hráčom.

Dvadsaťtriročný futbalista to povedal deň po zisku ocenenia Global Soccer Award a reagoval tak na informácie o svojom možno prestupe do Realu Madrid. Ten sa ho snažil kúpiť v júli za 180 miliónov eur a očakáva sa, že sa o to pokúsi znovu.

"V Paríž St. Germain som šťastný. Na sto percent tu dokončím sezónu," povedal Mbappé v rozhovore pre CNN a dodal: "Urobím všetko preto, aby sme vyhrali Ligu majstrov, Ligue 1 aj Francúzsky pohár."