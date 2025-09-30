Ďalšia rana pre Enriqueho. Paríž vycestuje do Barcelony bez ofenzívnej hviezdy

Parížania majú na maródke viacero opôr.

PARÍŽ. Šláger stredajšieho programu futbalovej Ligy majstrov (LM) v španielskej Barcelone bude bez gruzínskej opory úradujúceho víťaza súťaže.

Francúzsky Paríž Saint-Germain vycestuje do Katalánska bez útočníka Chviču Kvaraccheliju.

Dvadsaťštyriročný krídelník sa zranil v oblasti slabín počas víkendu v ligovom súboji proti AJ Auxerre a pridal sa na bohatú listinu maródov vo farbách PSG.

Kouč Luis Enrique nemá k dispozícii ani čerstvého držiteľa Zlatej lopty Ousmaneho Dembélého, Désirého Douého či obrancu Marquinhosa.

Dobrou správou pre fanúšikov francúzskeho šampióna je návrat do zostavy stredopoliarov Vitinhu a Joaa Nevesa.

Parížania minulú sezónu ukončili v polovici júla prehrou s FC Chelsea vo finále MS klubov. V lige sú aktuálne na čele hodnotenia, púť Ligou majstrov začali hladkým domácim triumfom nad talianskou Atalantou Bergamo.

Hráči FC Barcelona sa v nedeľu dostali na čelo tabuľky La Ligy a v LM sa uviedli triumfom 2:1 na trávniku anglického Newcastlu United.

Stredajší zápas LM sa uskutoční na Olympijskom štadióne Lluisa Companysa na vrchu Montjuic, keďže "Blaugranas" stále nedostali povolenie na návrat na rekonštruovaný Camp Nou.

