VIDEO: Kuriózny vlastný gól brankárky Slavie Praha. V derby proti Sparte sa musela červenať

BRATISLAVA. Uplynulý víkend patril hneď dvom derby pražských "S" - medzi mužmi aj ženami. Kým nežnejšie pohlavie víťaza spoznalo, ich kolegovia si podali ruky po remíze 1:1.
Prestížny mestský súboj medzi ženami priniesol aj kurióznu situáciu, ktorá vyvrcholila vlastným gólom, ktorý sa len tak často nevidí.
Dvadsaťročná brankárka Slavie Vanesa Jílková si bez problémov pokryla center smerujúci do jej územia. Kým padala na zem, vyzeralo to, akoby si loptu sama hodila do siete.
"Veľmi zaujímavé. Toto som asi ešte nevidela," reagovala v priamom prenose spolukomentátorka Kateřina Bužková.
"Mladé dievča, ktoré dostalo šancu vo veľkom zápase. Chyby k tomu patria. Bude fajn, ak sa poučí a nabudúce ju neurobí," uviedol po zápase tréner Slavie Jiří Vágner.
VIDEO: Kuriózny vlastný gól Vanesy Jílkovej
Práve jeho tím prehral v derby hladko 4:1. V tabuľke patrí Slavii 2. miesto za vedúcou Spartou, ktorá v siedmich kolách zatiaľ nestratila ani bod.