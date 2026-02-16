Česko velebí neznámeho Slováka. Má nevídané čísla, stvorili monštrum

V Česku sa zrazu objavilo meno, ktoré ešte nedávno takmer nikto neskloňoval. Slovák, o ktorom sa dlho hovorilo potichu, dnes púta pozornosť hlasno. A keď sa pozriete na jeho štatistiky, chvíľu si musíte overiť, či čítate správne – na stopéra sú až podozrivo výnimočné.
Nedávno sa ŠK Slovan Bratislava potešil príchodu Svetozara Markovića. Srbský stopér opustil Plzeň – a jedným z dôvodov bolo, že v českom klube dostal prednosť Slovák. Má dvadsaťšesť a volá sa Dávid Krčík.
A jeho čísla dávajú plzenskému rozhodnutiu jasný kontext.
Všetky svoje góly v sezóne strelil po štandardných situáciách, čo je samo osebe unikát. V elitnej desiatke európskych súťaží sú na tom lepšie už len Harry Kane z Bayernu a Vangelis Pavlidis z Benfiky. A áno – obaja sú útočníci.
Stvoril monštrum
„Tréner Hyský stvoril monštrum, z ktorého bude môcť Viktoria dlho ťažiť,“ napísal český portál ruik.cz.
Krčík sa v tabuľke strelcov českej ligy pohybuje medzi elitou. Vedie Tomáš Chorý (12 gólov), druhú priečku držia Lukáš Haraslín a Daniel Vašulín s deviatimi zásahmi. A hneď za nimi je on – obranca, ktorý má v popise práce góly zastavovať.
Krčík má na konte osem presných zásahov a dve asistencie. Na stopéra sú to čísla z inej reality.
Karvinské farby vymenil v zime za plzenské, no o svoje strelecké kúzlo neprišiel. V Olomouci zaznamenal ôsmy gól v sezóne a delí sa o štvrté miesto medzi ligovými kanoniermi. Ako obranca.
Obranca medzi kanoniermi
„Som za to rád, ale najdôležitejší je tímový úspech,“ opakuje. „Chalani si zo mňa robia srandu, či nechcem byť kráľom strelcov,“ usmieval sa.
Všetkých osem gólov strelil po štandardných situáciách. Hlavičky, dorážky, dôraz v šestnástke. V minulosti dával góly už za Karvinú v druhej lige, no aktuálna sezóna je explóziou. Z obranného piliera sa stal regulárny ofenzívny faktor.
„Mám veľmi rád, keď obrancovia podporujú útok,“ priznáva. A na ihrisku to aj ukazuje.
Do FC Viktoria Plzeň prišiel koncom decembra z MFK Karviná. V jarnej časti už stihol osláviť prvý ligový gól v novom drese a Plzeň s ním na ihrisku vyhrala všetky tri náročné zápasy – v Karvinej aj proti Liberci a Olomouci. V poslednom zápase bol podľa Sofascore mužom zápasu.
Je to úkaz
Na pravej strane stopérskej dvojice pôsobí suverénne. Využíva výšku (k dvojmetrovej hranici mu chýba deväť centimetrov), kvalitnú rozohrávku aj odvahu zapájať sa do ofenzívy. Nezostáva len pri štandardkách – pokojne sa objaví v krídelnom priestore alebo si nabehne do šestnástky z hry.
„Je to veľký úkaz. Nevieme, ako to robí. Dúfame, že mu forma vydrží,“ povedal jeho stopérsky partner Václav Jemelka.
Plzenský športový riaditeľ Martin Vozábal zdôraznil, že klub získal komplexného obrancu: kvalitná defenzíva, rozohrávka, ofenzívny prínos. A výhodou je aj to, že ho detailne pozná tréner Martin Hyský.
A v Plzni dobre vedia, akú cenu má stopér, ktorý vie dávať góly. Stačí si spomenúť na legendu klubu Marián Čišovský. Aj on bol typom obrancu, ktorý sa nebál ísť dopredu a pravidelne sa presadzoval v šestnástke. V najsilnejších sezónach Viktorie patril medzi strelecké opory zo zadných radov. Krčík dnes kráča po podobnej stope.
Čísla, ktoré nemajú obdobu
Zápasy na európskej scéne ho však na jar obídu. Tréneri ho nezaradili medzi tri povolené mená, ktoré vybrali na plzenskú súpisku pre vyraďovacie boje. Martin Hyský so svojimi spolupracovníkmi uprednostnili z nových tvárí Patrik Hrošovský, Alexandr Sojka a Salim Lawal.
O to väčší priestor môže mať Krčík na domácej scéne, kde jeho význam pre tím rastie.
V minulej sezóne bol najlepším streleckým obrancom ligy Sampson Dweh s piatimi gólmi v 34 zápasoch. Krčík ich má osem už po 21 stretnutiach.
Rekord drží Filip Novák, ktorý v sezóne 2014/15 nastrieľal jedenásť gólov. „Môžem sa o to pokúsiť. Ale tím je na prvom mieste,“ reaguje Krčík pokojne.
Cesta z Prievidze medzi elitu
Zaujímavý je aj širší kontext. Zo slovenských reprezentantov dali v tejto sezóne viac ligových gólov len Tomáš Bobček (19) a Lukáš Haraslín (9). Krčík – stopér – je hneď za nimi.
A pritom ešte predtým dal v jednej ligovej sezóne maximálne dva góly.
Dvadsaťšesťročný obranca je odchovancom Baník Prievidza. Pôsobil v MFK Tatran Liptovský Mikuláš, neskôr v Jihlave a následne v Karvinej, kde sa vypracoval na oporu tímu. V najvyššej slovenskej súťaži odohral iba 18 zápasov a strelil jediný gól – práve za Liptovský Mikuláš.
Na drese nosí číslo 37, ktoré ho sprevádza celou kariérou. Rovnaké číslo nosil aj jeho krajan Martin Škrtel.
Konkurencia je brutálna
V národnom tíme ešte šancu nedostal. Tréner Francesco Calzona priznal, že Krčíka sledoval a zvažoval jeho nomináciu na novembrový (2025) zraz, napokon ho však ponechal medzi náhradníkmi v širšom kádri.
Konkurencia je obrovská: Milan Škriniar, Denis Vavro, Dávid Hancko či Adam Obert. Pretlak kvality mu cestu do reprezentácie výrazne komplikuje.
Krčík však robí jediné, čo môže – dáva góly. Ako stopér. A v Česku momentálne neexistuje obranca, ktorý by to robil lepšie.
Plzeň má veľké ambície aj silné finančné zázemie. Väčšinovým majiteľom je miliardár Michal Strnad, takže klub môže myslieť na titul aj pravidelnú Európu.