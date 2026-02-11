Nevídaný úlet. Neznámy Slovák ovládol Poľsko: Všetko som tam zobral, vravel

V Poľsku sa Tomáš Bobček mení na fenomén. Nie na sľub, nie na „zaujímavé meno“, ale na superstar Ekstraklasy. Je najlepším strelcom aj najproduktívnejším hráčom súťaže. V prebiehajúcej sezóne nastrieľal 14 gólov (plus päť asistencií) v 19 zápasoch, druhý v poradí – Karol Czubak – za ním zaostáva o tri presné zásahy. Bobček diktuje tempo, čísla aj pozornosť.
A zrazu nejde len o formu. Ide o históriu.
Bobček sa môže stať len druhým Slovákom v dejinách, ktorý ako strelec ovládne Ekstraklasu. Prvý? Meno, na ktoré si na Slovensku spomenie málokto.
V sezóne 2012/13 vybuchol v Poľsku pomerne neznámy útočník zo Slovenska – Róbert Demjan. Zvolili ho za najlepšieho útočníka aj najlepšieho hráča súťaže. Vtedy tridsaťročný Slovák sa so štrnástimi gólmi stal aj najlepším strelcom poľskej ligy.
Na extra nevynikal, sotva ho niekto poznal.
Najlepšia sezóna
„Všetko som tam zobral. Neveril som tomu. Rátal som, že si pôjdem po jednu cenu, a išiel som tam trikrát,“ vravel Slovák, za ktorého v ankete hlasovali futbalisti aj tréneri. Bolo leto 2013. Demjan navyše pridal sedem gólových prihrávok – aj v tejto štatistike patril medzi trojicu najlepších.
„Bola to jednoznačne moja najlepšia sezóna v kariére,“ dodal Demjan.
Hlavne jeho zásluhou sa Podbeskidzie Bielsko-Biała zachránilo v najvyššej súťaži. Poliaci ho prirovnávali k slávnemu hráčovi Borussie Dortmund Robertovi Lewandowskému.
„Možno hrám podobným štýlom ako on.“
V Česku upadol
Na Slovensku pritom Demjan príliš nenaháňal brankárom strach. Za kedysi prvoligový Púchov dal počas dvoch sezón (2004 – 2006) osem gólov. Po prestupe do Žižkova úplne upadol.
V Česku si zlomil nohu, počas štyroch sezón odohral v prvej lige za Žižkov iba trinásť zápasov a dal jediný gól.
„Stratil som dva roky,“ priznal Demjan. V roku 2010 prestúpil do vtedy druholigového Bielsko-Biała v Poľsku.
Tomáš Bobček v sezóne 2025/26 (k 10. februáru 2026):
Súťaž / Tím Zápasy Góly Asistencie Žlté karty
Ekstraklasa (Lechia Gdańsk) 19 14 4 4
Poľský pohár (Lechia Gdańsk) 3 1 0 0
Reprezentácia SR (A-tím) 2 1 0 0
„Neviem,“ pokrčil plecami po otázke, čo bolo za jeho rapídnym streleckým vzostupom.
„V Poľsku je úroveň vyššia. Z hľadiska športového, finančného, štadiónov aj ľudí. To sa nedá porovnávať so slovenskou ligou,“ vysvetľoval.
Stál 500 - tisíc
„Asi mi Poľsko sadlo. Boli sme dobrý kolektív a začínal som od nuly. Prvý rok sme postúpili do prvej ligy a celá partia zostala. Možno hral tím aj trochu na mňa. Tiež mohla zabrať zmena trénera,“ šípil Demjan.
Strelecky sa mu darilo aj proti (ex)reprezentačnému brankárovi Dušanovi Kuciakovi, ktorý vtedy chytal za Legiu Varšava – poľského šampióna.
„Neviem, ako je to možné, ale vždy mu dám gól. Vyšlo mi to doma aj vonku, aj predtým, keď hral v Žiline, som ho prekonal.“
Server Transfermarkt v tom čase odhadol jeho hodnotu na 500-tisíc eur, čo bolo jeho životné maximum.
Róbert Demjan, profil
Narodený: 26. októbra 1982, Levoča
V sezóne 2012/13 sa so 14 gólmi stal najlepším kanonierom poľskej Ekstraklasy. V Podbeskidzie Bielsko-Biala sa stal legendou. Premiérovo dotiahol klub do najvyššej súťaže, v ktorej strelil historicky prvý gól. V poslednom kole potom pre Bielsko-Biala zachránil najvyššiu súťaž.
Ligový gól strelil tiež v belgickej, českej a slovenskej najvyššej súťaži.
Pôsobil v Trebišove, Púchove, Žižkove, Waasland-Beveren (Belgicko), Borčiciach, Lodži (Poľsko), Třinci, Považskej Bystrici, ŠK LR CRYSTAL Lednické Rovne.
Vybral si Belgicko
Rodáka z Levoče, ktorý bol po životnej sezóne voľným hráčom, lákali mnohé kluby. Spomínali sa Wisła Krakov, Pogoń Štetín, Augsburg, Düsseldorf, Olympiakos Pireus, ale aj kluby z Číny a Južnej Kórey. Vybral si belgický Beveren, s ktorým v lete 2013 podpísal zmluvu na dva plus jeden rok.
„Dali mi najkonkrétnejšiu ponuku, hneď ma tam pozvali, boli veľmi ochotní. A hneď ma riešili. Štadión parádny, postavili novú tribúnu. Každý mi tvrdí, že belgická liga má vyššiu úroveň ako poľská,“ dodal Demjan, ktorý si výrazne prilepšil aj finančne.
„Zarobím omnoho lepšie ako v Poľsku. To, čo mi ponúkali v Bielsku, ešte raz,“ vravel vtedy.
Lenže futbal je krutý. V Belgicku sa nepresadil. V 28 zápasoch strelil jediný gól a po jednej sezóne sa vrátil späť do Poľska, opäť do Bielsko-Biała.
Na Slovensku ma nepoznajú
V sezóne 2014/15 dal štyri góly (37 zápasov), o rok neskôr 2015/16 sedem (34 zápasov). Potom už nasledovali nižšie súťaže.
Sezóna 2012/13 zostala v jeho kariére izolovaným úletom – jedinečným, neopakovateľným.
„Ak mám byť úprimný, na Slovensku ma ľudia nepoznajú. Ani sa im však nečudujem. Hral som najmä v Česku a Poľsku. Tam som si spravil lepšie meno ako u nás,“ priznal nedávno pre Sportnet.
„Keď prídem na zápas do Podbeskidzia Bielsko-Biała, ľudia ma srdečne vítajú. Spomíname na krásne úspechy, ktoré sme zažili. Vždy je to milé, pekné,“ dodal.
Do reprezentácie sa nikdy nedostal.
Bobček má výhodu
„Je to jediná vec, ktorá ma trápi. Raz sa na mňa v Poľsku boli pozrieť vtedajší tréneri Stanislav Griga a Michal Hipp. Proti Zagłębiu Lubin som podal dobrý výkon a skóroval som. Po zápase si ma chceli zobrať do reprezentácie. Vtedy však skončili a na lavičku si sadol Ján Kozák. A ten už mal svojich hráčov,“ uzavrel Demjan.
Tomáš Bobček má pred Demjanom jednu zásadnú výhodu – vek. Má 24 rokov. A už teraz má v poľskej lige 14 gólov, teda rovnaký počet, s akým Demjan skončil svoju životnú sezónu 2012/13.
Rozdiel je aj inde. Bobček už stihol za národný tím odohrať dva zápasy. A jeho gól proti Severnému Írsku zabezpečil Slovensku postup do baráže o majstrovstvá sveta.
Demjan bol zázrak jednej sezóny.
Bobček má šancu, aby jeho príbeh nebol výnimkou – ale začiatkom.