Fenomenálny Hancko ako poistka na život. Atlético prešlo Barcelonu ako kamión

Koľko futbalistov narodených na Slovensku si môže povedať, že pokorili slávnu Barcelonu? Zopár.
Koľko z nich to dokázalo rozdielom triedy? Takmer nikto.
V roku 1993 Peter Dubovský v drese Realu Madrid pomohol k poníženiu Barcelony 5:0. Vo štvrtok večer odohral zápas, na ktorý nikdy nezabudne, aj jeho krajan Dávid Hancko.
Atlético Madrid v prvom semifinále Španielskeho pohára deklasovalo Barcelonu 4:0. A slovenský reprezentačný stopér bol pri tom ako jeden z hlavných hrdinov.
Hancko je v Atléticu iba od leta a už dokázal zdolať dva najslávnejšie španielske kluby – oba rozdielom triedy. Koncom septembra v ligovom zápase pokorili Real Madrid 5:2. Teraz padla Barcelona 4:0.
Blízko k veľkej trofeji
Je prvým Slovákom v dejinách, ktorý zdolal dve najväčšie španielske značky rozdielom minimálne troch gólov.
Dávid Hancko je tak blízko k prvej veľkej trofeji v drese Atlética. Ak jeho tím totálne nezlyhá v odvete v Barcelone (3. marca), postúpi do finále. Koho vyzve?
V druhom semifinále vyhrali futbalisti Realu Sociedad San Sebastián na ihrisku Athletica Bilbao 1:0, aj tam rozhodne odveta.
Na Metropolitane v Madride padli všetky góly už v prvom polčase. Atlético sa ujalo vedenia v 7. minúte po vlastnom góle brankára Barcelony Joana Garcíu. O sedem minút neskôr zvýšil náskok „Los Colchoneros“ Antoine Griezmann.
Oslabená Barcelona
Tretí úder zasadil hosťom v 33. minúte Nigérijčan Ademola Lookman, zimná posila z Atalanty Bergamo. V závere polčasu pridal štvrtý gól Julián Álvarez. Barcelona dohrávala s desiatimi, keď v závere dostal červenú kartu Eric García.
Hancko odohral celý zápas na pozícii stopéra, server Sofascore mu udelil známku 7,4.
Španielske médiá slovenského obrancu opäť velebili.
Poistka na život
„Veľmi seriózny Slovák. Veľký zápas, výrazne pomáhal Ruggerimu pri bránení hviezdneho Laminea Yamala. Pre trénera Atlética je poistkou na život. Každým dňom je väčším lídrom obrany Atlética. Výkon najvyššej úrovne,“ chválil ho Carlos Fernández z denníka Marca. Udelil mu známku sedem.
„Veľmi agresívny v obrane. Je odrazom intenzity, s akou hrá Atlético,“ dodal denník Marca.
Hancko opäť podal famózny výkon, keď ubránil hviezdy Barcelony na čele s fenomenálnym Lamineom Yamalom.
„Obrovská posila. Výborne vyváža loptu, vystupuje z obrany, vysúva sa až na súperovu polovicu, kryje Ruggeriho pri Laminem... Hráč s najväčším počtom minút v sezóne úplne zaslúžene. Aké šťastie, že nakoniec neskončil v Saudskej Arábii, kam to už vyzeralo, že zamieri,“ velebil ho Sergio Picos z denníka AS.
Barcelona bez odpovedí
Barcelona bola katastrofálna – od neospravedlniteľného kiksa Joana Garcíu až po záverečné vylúčenie Erica Garcíu. Tvrdá rana pre úradujúceho šampióna, ktorý od príchodu trénera Hansiho Flicka na lavičku nedostal podobný úder.
V Madride predviedla celý manuál slabín, ktoré sa nedajú vysvetliť iba absenciami. Zlá prezentácia, zlé reakcie.
„Už v šatni si museli uvedomiť, že ich prevalcoval kamión. Z tejto priekopy ich dostane už len zázrak,“ dodal denník AS.
Epická noc Atlética
„Zverenci Simeoneho roztrhali na kusy nepoznateľnú a bezradnú Barcelonu v prvom zápase semifinále Copa del Rey dokonalým výkonom. V prvom zápase sa Atlético predviedlo proti Barcelone tak, ako to ostáva zapísané v archívoch. Epické Atlético. Nezabudnuteľné Atlético.
Atlético navždy. Noci, keď sa prchavá prítomnosť mení na mramorovú spomienku. Červeno-bieli premenili Flickovu Barcelonu na boxerské vrece, do ktorého si mohli úder po údere vylievať všetky svoje sny,“ napísal denník AS.
Dávid Hancko bol pri tom. A tentoraz nebol len súčasťou veľkého večera – bol jeho hrdinom.