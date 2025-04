Dal si cieľ postaviť tím späť na nohy. Kovač chce pokračovať na lavičke Dortmundu

Kovač prevzal dortmundský tím vo februári po Nurim Sahinovi a podpísal zmluvu do roku 2026. Pod jeho vedením sa mužstvo posunulo na siedme miesto a zostáva v hre o miestenku do pohárovej Európy, prípadne Ligy majstrov.

DORTMUND. Chorvátsky futbalový tréner Niko Kovač chce pokračovať na lavičke Borussie Dortmund aj v nasledujúcej sezóne bez ohľadu na to, ako sa klubu podarí dokončiť tento ročník nemeckej Bundesligy. Informovali o tom nemecké médiá a agentúra DPA.

Zdôraznil, že nechce byť len krátkodobým riešením: „Každý tréner, ktorý nastupuje počas sezóny, musí riešiť určitú situáciu. To, že sme podpísali zmluvu na rok a pol, svedčí o vzájomnom záväzku. Kratšia zmluva neprichádzala do úvahy.“

Borussia Dortmund získala v predošlých štyroch stretnutiach desať bodov a na priečky zaručujúcej účasť v Lige majstrov jej chýbajú štyri.

Na šiestu pozíciu, ktorá by znamenala postup do predkola Konferenčnej ligy, stráca dva body. Do konca sezóny zostávajú štyri kolá, najbližšie sa Dortmund predstaví v sobotu na pôde Hoffenheimu.

„Veľmi dobre sa nám osvedčil prístup 'vyhrať najbližší zápas'. Tím hrá útočne, po fyzickej stránke aj v samotnej hre máme už teraz veľmi dobré momenty,“ dodal Kovač.

