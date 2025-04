Košice zlomili kliatbu Trnavy, hoci bláznivo zahadzovali šance. Sabo: Takto to ďalej nepôjde

KOŠICE. Košickí futbalisti prekročili ďalšiu vytúženú hranicu. Prvýkrát v histórii dokázali zvíťaziť nad Trnavou, keď sa im to za vyše päť rokov existencie klubu nepodarilo v troch pohárových a štyroch ligových zápasoch. Potešili aj trénera Skuhravého, pre ktorého je Trnava rovnako neobľúbené mužstvo. Ešte z čias jeho pôsobenia v Podbrezovej. S tou dokázal vyhrať s Trnavou raz v jedenástich ligových a pohárových zápasoch, aj to hneď v tom treťom v októbri 2022. S Košicami sa mu to podarilo na druhý pokus. „Snáď nebudem mať s Košicami takú šnúru ako s Podbrezovou a na ďalšie víťazstvá nad Trnavou nebudem čakať tak dlho,“ pousmial sa Skuhravý.

Víťazstvom 2:1 sa Košičania priblížili na tri body k štvrtej Dunajskej Strede, Trnava aj s pohárovou prehrou so Slovanom zaznamenala tretiu prehru v rade. V úvode zápasu mali viac z hry hostia, ale z platonického tlaku nič nevyťažili. Košičania sa k svojej typickej hre s vysokým napádaním dostali až po desiatich minútach a hneď boli nebezpeční a po polhodine hry sa ujali vedenia, keď Faško premenil pokutový kop za faul na Romana Čerepkaia. Domáci mohli ešte do polčasu zvýšiť, ale ďalšie šance už nepremenili vrátane tej, keď hosťujúci brankár Žiga Frelih v posledných sekundách nadstaveného času skvelým zákrokom vychytal Romana Čerepkaia. Chceli vyhrať pre seba aj pre trénera Po necelej štvrťhodine druhého polčasu svoj náprotivok napodobnil aj domáci brankár Matúš Kira, keď vyrazil strelu Cedrica Badola. Práve tento moment, ktorý mohol vrátiť Trnavu do zápasu, sa napokon ukázal ako zlomový. „Stále sa chcem niečím chytiť, lebo to je základ. Či už je to chytená strela, dobrý zákrok, zvládnutý center alebo dobrá rozohrávka. Neviem, ktorý bol dnes najdôležitejší, ale som rád, že tie zákroky pomohli,“ reagoval Kira na otázku, či to aj podľa neho bol najdôležitejší zákrok.

Hoci priznal, že vychytaná nula brankára poteší, v zápase s Trnavou ju rád vymenil za tímový úspech. Gól inkasoval našťastie až v nadstavenom čase po vydarenej strele Erika Saba. VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Trnava

Ako dodal historické víťazstvo chceli dosiahnuť nielen pre Košice, ale aj pre trénera Romana Skuhravého. „Trnava je jeho neobľúbený súper, nemá s ňou dobrú bilanciu. Chceli sme hlavne vyhrať aj kvôli nemu. Myslím, že s niektorými faktormi našej hry mohol byť spokojný, ale určite nájde aj chyby, lebo on nájde chyby všade,“ predpovedal Kira a nemýlil sa, o čom svedčí aj pozápasové hodnotenie trénera košického trénera: „Miešajú sa vo mne dva pocity. Mám obrovskú radosť z toho, že sme vyhrali a myslím si, že úplne zaslúžene. Ale na druhej strane to z môjho pohľadu bolo po výkone, ktorý bol najslabší v jarnej časti.

Cítil som z hráčov veľký rešpekt, bolo to vidieť v ponukovej činnosti, bolo to vidieť v riešení niektorých situácií v prechodovej fáze. Napriek tomu sme sa dostávali do neskutočných vyložených šancí. Ale hazardujeme s tým a zaslúžene sme boli v závere potrestaní. Nie vždy sa vyhráva po skvelom výkone. Dnešné víťazstvo si veľmi cením,“ hodnotil zápas domáci tréner Roman Skuhravý.

Tréner FC Košice Roman Skuhravý v zápase 4. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy. (Autor: TASR)

Faško: Sme blázni Najvýraznejšou postavou bol opäť Michal Faško. Po necelej polhodine hry poslal Košičanov do vedenia premeneným pokutovým kopom, v polovici druhého polčasu vykúzlil skvelú prihrávku na striedajúceho Karla Miljaniča, ktorý zvyšoval na rozdiel dvoch gólov. Okrem toho vypracoval svojim spoluhráčom množstvo ďalších šancí a aj sám niektoré nepremenil.

„Sme blázni, lebo to, ako sme si vypracovali šance a ako sme ich vyriešili - nevyriešili je fakt škoda, lebo sme mohli dať ešte nejaké tri štyri góly a bolo by to kľudné. A mrzí ma, že sme ešte v závere inkasovali. Ale tri body sú doma a to je asi najpodstatnejšie,“ povedal Faško po historickom víťazstve. VIDEO: Michal Faško hodnotí zápas s Trnavou

Chlapci góly dávať budú Tréner Skuhravý si už pomaly zvyká na to, že jeho zverenci až príliš často nezvládajú posledný krok ku gólu. V tejto súvislosti spomenul ukážkovú akciu po ktorej sa po sérii krátkych prihrávok ocitol štvrťhodinu pred koncom sám pred bránkou Miljanič, ale prestrelil a nedal definitívnu bodku za zápasom. „Tú akciu by si mali opakovane púšťať fanúšikovia nielen na Slovensku, lebo bola neuveriteľná. Chýbalo jej len zakončenie. Ale som presvedčený, že Karlo góly dávať bude a verím tomu, že z neho urobíme zaujímavého útočníka, pretože jeho pohybové schopnosti sú nadštandardné,“ poznamenal Skuhravý, podľa ktorého je aj riešenie gólových a brejkových príležitostí o skúsenostiach.

„Videli ste to včera v zápase Slovana so Žilinou. To ako Slovan dohrával brejkové situácie. Je to jednoducho o tom, že musíte zažiť zápasy, v ktorých sa o niečo hrá a moji hráči zatiaľ o nič nehrali. To je fakt, ktorý sa nedá urýchliť, hoci by som rád povedal, že to ide z týždňa na týždeň. Veľa vecí sme zvládli veľmi rýchlo, čo som ešte pri žiadnom mužstve nezažil. A verím tomu, že zvládneme aj to premieňanie šancí a chlapci góly dávať budú,“ dodal Skuhravý.

Na snímke zľava Filip Twardzik (Trnava) a Michal Faško (Košice) bojujú o loptu v zápase 4. kola nadstavbovej časti Niké ligy. (Autor: TASR)

Takto to ďalej nepôjde Tréner Trnavy Michal Gašparík urobil v zostave niekoľko zmien a po zápase priznal, že nahradiť niektorých hráčov nie je jednoduché. „Keď to prerotujeme, tak ešte nedokážeme úplne nahradiť hráčov základnej zostavy. Chýbal nám Štetina ako líder defenzívy, bolo to cítiť na ľavej strane, kde sú Mikovič s Azangom na seba veľmi zvyknutí a keď tam dáme dvoch nových hráčov, tak tá jedna strana je úplne vypojená,“ povedal Gašparík, podľa ktorého jeho zverenci prespali prvý polčas.

„Bolo to bez emócií a bez nasadenia. Na Košiciach bolo vidieť, že nás chcú konečne zdolať. Pôsobili sme letargicky. Vyústilo to do penalty po našej štandardnej situácii. Myslím si, že ak by sme hrali tak, ako sme začali druhý polčas, bol by iný výsledok. Zlomové bolo, že sme do druhého gólu dokázali Košice zavrieť na ich polovici a mali sme niekoľko šancí, no nepremenili sme ich. Spravili sme chyby v defenzíve, po ktorých padol druhý gól. Neskôr to bolo otvorené, skoro ako na tréningu. Hralo sa hore dolu, čo sa divákom muselo páčiť. Obe mužstvá mali šance do otvorených obrán. Gól sme potrebovali dať za stavu 0:1, no strelili sme ho už neskoro,“ hodnotil zápas. Podľa autora neskorého gólu Erika Saba, ktorého poslal tréner na ihrisko v druhom polčase s cieľom oživiť hru, sa po zatiaľ nevydarenej jari musí niečo v hre Trnavy zmeniť.

„V prvom polčase sme nedokázali hore podržať loptu. Vedeli sme, že hore hrajú aktívne jeden na jedného a ťažko sme z toho vychádzali. V druhom polčase sme mali šance na vyrovnanie, nedali sme a tam sa to zlomilo, keď sme z protiútoku dostali druhý gól. Niečo musíme zmeniť, možno musia padnúť aj tvrdšie slová v kabíne, lebo takto to ďalej nepôjde,“ zdôraznil Sabo. VIDEO: Erik Sabo hodnotí zápas s Košicami

Pich už chce mať stovku za sebou Ďalším striedajúcim žolíkom mal byť Róbert Pich, ktorý prišiel na trávnik necelých dvadsať minút pred koncom zápasu. Už po niekoľkých minútach sa dostal k zakončeniu hlavou, ale lopta len tesne minula košickú bránku. Ligového gólu s poradovým číslom sto sa tak opäť nedočkal. „Už som si fakt myslel, že to spadne do brány a keď som pozrel, že išlo mimo, tak som toho bol dosť sklamaný. Čakám na to dlho a bola to ideálna situácia a škoda, že to dnes nepadlo. Musím pracovať ďalej. Nie je to príjemné tak dlho čakať,“ povzdychol si po zápase a priznal, že je ťažké vypustiť z hlavy myšlienku na 100. ligový gól: „Počúvam to z každej strany. Už by som to chcel mať za sebou, aby sa o tom nerozprávalo. Takto sa to spomína po každom zápase.“

Aj Pich priznal, že v Košiciach nehrali to, čo si povedali pred zápasom. „Ešte stále je zopár kôl do konca a samozrejme pohár. Musíme sa rýchlo vzchopiť. Už sme mali dlhú šnúru dobrých zápasov. Musíme byť silnejší a viac sebavedomí a zvládať takéto zápasy,“ dodal. Tabuľky Niké ligy Skupina o titul:

Názov družstva Družstvo Z V R P Skóre B Forma 1 ŠK Slovan Bratislava futbal ŠK Slovan Bratislava futbal 26 18 5 3 60 : 29 59 V V R V P 2 MŠK Žilina MŠK Žilina 26 14 7 5 47 : 30 49 P V P R V 3 FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 26 12 10 4 39 : 25 46 P P R R V 4 FK DAC 1904 Dunajská Streda FK DAC 1904 Dunajská Streda 26 9 11 6 39 : 27 38 R R V R V 5 FC KOŠICE FC KOŠICE 26 9 9 8 38 : 31 36 V R V P V 6 FK Železiarne Podbrezová FK Železiarne Podbrezová 26 7 11 8 33 : 34 32 R P P R R Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa: