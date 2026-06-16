VIDEO: Košice posilnili útok mladíkmi. Cieľom je prvá šestka, hovorí kapitán

S piatimi nováčikmi, dvoma zo Slovenska a tromi z Balkánu odštartovali prípravu na novú sezónu futbalisti FC Košice.
Chcú v nej nadviazať na výbornú jarnú časť s cieľom dostať sa minimálne o jednu priečku vyššie, do prvej šestky.
„Keď sme na jar dosiahli 34 bodov a boli v bezpečí, naša pozornosť sa obrátila na to, čo potrebujeme na zlepšenie tímu v novej sezóne.
A celé to bolo odvtedy poriadne rušné. Čoskoro sa otvorí prestupové okno. Prestupové okno sa čoskoro otvorí a všetko je otvorené.
Myslím si, že keď sa vám darí tak dobre ako nám na konci sezóny, záujem o našich hráčov je pochopiteľný,“ naznačil športový riaditeľ Terry Westley možný vývoj.
Najväčší záujem je o dvoch ťahúňov košickej ofenzívy Romana Čerepkaia a Milana Rehuša, ktorí si pripísali aj reprezentačné štarty v áčku respektíve dvadsaťjednotke.
S nimi by odišlo 15 gólov ostatnej sezóny. Keď sa k nim pripočíta 13 gólov Vladmíra Perišiča a Matyása Kovácsa, ktorí sa z hosťovania v Košiciach vrátili do svojich klubov Slávie Praha a MTK Budapest, tak nie je žiadnym prekvapením, že z ohlásených piatich nováčikov v kádri sú až štyria hráčmi do ofenzívy.
Prinesú mladíci góly?
Príchod piatich hráčov ohlásil klub deň pred začiatkom letnej prípravy. Do Košíc prišli dvaja mladí slovenskí útočníci, Tomáš Husarčík z Ružomberka a ešte len 18-ročný Maxim Mateáš zo Slovana Bratislava.
Práve jeho príchod na východ sa dá označiť ako prekvapenie, keďže sa v jeho prípade hovorilo nielen o zotrvaní v materskom klube, ale o záujme veľkého konkurenta z Trnavy.
„Potrebovali sme sa posilniť v ofenzíve, najmä čo sa týka fyzickej zdatnosti. S prestupmi sme spokojní a teší nás to, že títo mladí hráči si rozbeh kariéry vybrali Košice, hoci mali ponuky aj zo zvučnejších klubov.
Zamerali sme sa na mladých hráčov. Z tých, ktorí prišli, má najstarší iba 24 rokov,," neskrýval spokojnosť Westley.
Ďalšie tri posily prišli z Balkánu, do ofenzívy 24-ročný Aleksa Maraš, bývalý čiernohorský reprezentant do 21 rokov a 22-ročný Aleksandar Kahvič, rovnako bývalý mládežnícky reprezentant Bosny a Hercegoviny.
Obaja boli svojho času považovaní za veľké talenty, a chcú podľa Westleyho v Košiciach reštartovať svoje kariéry. Piatou posilou, tentokrát do defenzívy je ďalší mladík, 20-ročný stopér Bojan Damjanovič, reprezentant Čiernej Hory do 21 rokov.
VIDEO: Tréner FC Košice Peter Černák pred začiatkom letnej prípravy
„Sú to hráči do boxu a sú góloví, takže verím tomu, že to potvrdia a budeme si vedieť vytvoriť dostatok príležitosti na to, aby sme skórovali a boli úspešní.
O tom to celé je. Verím, že ich príchodom budeme ešte variabilnejší a budeme mať aj viac možností ako reagovať v zápasoch,“ potvrdil spokojnosť aj tréner Peter Černák.
Chcú zotrvanie Kóšu aj Lichého
Okrem už spomínaných Perišiča a Kovácsa, odišiel z Košíc do Žiliny brankár Dávid Šipoš. Stále otvorené je zotrvanie Filipa Lichého a Sebastiána Kóšu, ktorým končí hosťovanie zo Slovana Bratislava respektíve Realu Zaragoza.
Obaja sa stali dôležitou súčasťou základnej zostavy a aj oni prispeli k výbornej jarnej fazóne Košíc, ktoré sa nielen vyšplhali z dna tabuľky, ale dokázali s prehľadom ovládnuť spodnú polovicu tabuľky. Oboch by Westley aj Černák chceli mať v kádri aj novej sezóne.
Káder FC Košice na začiatku prípravy:
Brankári: Kevin Dabrowski, Matúš Kira, Filip Kalanin
Obrancovia: Sebastian Kóša, Ján Krivák, Dominik Kružliak, Tomáš Ďurko, Emilian Metu, Bojan Damjanović, Matej Madleňák, Leonardo Lukaćević, Daniel Magda, Osman Kakay, Erlantz Palacin
Stredopoliari: Dávid Gallovič, Matej Jakúbek, Miroslav Sovič, Juraj Teplan, Marek Zsigmund, Filip Lichý, Milan Dimun, Edin Julardžija, Jakub Marko, Milan Polča, Viliam Vrábel
Útočníci: Maxim Mateáš, Karlo Miljanić, Milan Rehuš, Roman Čerepkai, Aleksa Maraś, Aleksandar Kahvić, Tomáš Husarčík
V prípade Lichému končí zatiaľ nemajú konečné stanovisko Slovana. „So Sebastiánom aj jeho klubom Zaragozou komunikujeme a aj uňho je situácia podobná ako u Filipa,“ dodal Westley.
Veria, že úvod bude úplne iný ako pred rokom
Košičania chcú urobiť maximum pre to, aby sa nezopakoval scenár spred roka. Aj vtedy vstupovali do súťaže s veľkými ambíciami, ale po katastrofálnej jesennej časti padli na úplnom dno tabuľky.
„Vieme, ako sme začali minulého roku. Jesenná časť nám vôbec nevyšla, čiže určite sa tomu chceme vyhnúť a chceme začať lepšie, zbierať čo najviac bodov na začiatku a nebudem to tajiť, cieľom je prvá šestka,“ potvrdil kapitán Ján Krivák, ktorí verí, že noví mladí hráči zapadnú do tímu.
VIDEO: Ján Krivák pred začiatkom letnej prípravy
Podľa neho určite nechcú podliezať dobré jarné výkony. „Keď budeme hrať tak, ako sme hrali, ako jeden tím, tak si myslím, že to môže byť zaujímavé.
Výhodou je aj to, že sme už s trénerom dlhšie, takže každý presne vieme, čo má od koho očakávať. Gro mužstva tu ostalo.
Verím, že budeme ešte silnejší. Viem, že sú tu nejaké ponuky pre niektorých hráčov, ale keby to ostalo všetko po kope a plus sa to doplní novými hráčmi, môže to byť dobré,“ myslí si Krivák.
Trofej za gól roka ešte nemá
Súhlasí s ním aj ďalší zo skúsených hráčov Milan Dimun, ktorý sa do Košíc vrátil pred rokom po deviatich sezónach.
„Treba ísť s pokorou do novej sezóny a nadviazať na úspešnú jar. Keď sa budeme takto prezentovať na ihrisku, tak verím, že výsledky sa dostavia a budeme úspešní,“ nadviazal na slová kapitána.
Aj podľa neho je dôležité, že kostra tímu sa napriek niektorým odchodom zachovala. „To bude možno nejaký ten základ a verím, že tí mladí hráči ukážu potenciál a dokážu pomôcť aj sebe a samozrejme aj nám,“ dodal Dimun.
VIDEO: Hráč FC Košice Milan Dimun pred začiatkom letnej prípravy
Ten zatiaľ nemá trofej za víťazstvo v ankete fanúšikov Gól sezóny za výstavnú strelu do siete svojho bývalého zamestnávateľa z Dunajskej Stredy.
„Určite to bol kariérny gól. Je to pekné, ale už je to minulosť a treba sa pozerať dopredu. Dôležité je, aby sa darilo tímu,“ zdôraznil s tým, že zatiaľ ešte nevie, koľko ho bude víťazstvo v ankete stáť v tímovej kase.
V príprave aj dve zaujímavé konfrontácie
Pre trénera Petra Černáka, ktorý ku košickému A-mužstvu prišiel z klubovej devätnástky v samom závere vlaňajšej jesennej časti a dokázal mužstvo vytiahnuť medzi najlepšie tímy jari, to bude prvá skúsenosť s prípravou prvoligového mužstva v pozícii hlavného trénera pred štartom sezóny.
„Je určite príjemné byť s mužstvom od začiatku sezóny. Verím tomu, že znovu vytvoríme dobrý a silný tím postavený na vzťahoch vnútri šatne, ale aj na vzťahoch smerom k realizačnému tímu a vedeniu klubu. A budeme úspešní,“ verí Černák.
Košičania sa na novú sezónu budú pripravovať v novovybudovanom tréningovom centre pri Košickej futbalovej aréne.
Na začiatku júla ich čaká aj desaťdňové sústredenie v Rakúsku s dvoma zaujímavými medzinárodnými prípravnými zápasmi.
Program prípravných zápasov
Mezőkövesd (Maďarsko II. liga) - FC Košice - 27. 6. 2026
Sturm Graz (Rakúsko I. liga) - FC Košice - 3. 7. 2026
Rapid Bukurešť (Rumunsko I. liga) - FC Košice - 8. 7. 2026
FK Humenné (II. liga) - FC Košice
FC Košice - DVTK Miskolc (Maďarsko I. liga) - 18. 7. 2026
Začiatok Niké ligy: 25.-26. júla 2026.
Najprv sa stretnú s rakúskym vicemajstrom Sturmom Graz, ktorí sa predstaví v kvalifikácii Ligy majstrov. Ďalším súperom z kategórie atraktívnejších bude rumunský Rapid Bukurešť.
Novú sezónu odštartujú Košičania 25. júla na ihrisku Žiliny, prvý domáci zápas odohrajú 1. augusta s Trenčínom.