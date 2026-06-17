Komárno vstúpilo do prípravy s výraznými zmenami. Odchádza viacero hráčov a aj strelecký líder

Futbalový klub KFC Komárno oznámil odchod deviatich hráčov, okrem nich nebude v klube pokračovať ani tréner brankárov Ján Novota.
Mužstvo pod vedením hlavného trénera Norberta Czibora začalo letnú prípravu na novú sezónu 16. júna, no v tíme sa očakáva viacero zmien.
Podľa klubového vyjadrenia určite opustí rady „fialových“ deväť hráčov - Martin Boďa, Alen Mustafič, Sebastian Jung, Zyen Jones, Martin Gamboš, Elvis Mashike, Martin Mišovič, Patrik Szücs a Ondřej Rudzan.
Boďa sa po skončení hosťovania vrátil do Ružomberka. V Komárne ho trápili zranenia, napriek tomu odohral 27 zápasov, v ktorých strelil jeden gól. Mustafič taktiež pôsobil v Komárne na hosťovaní a vracia sa do Slovana Bratislava.
V drese KFC nastúpil na 12 stretnutí a strelil jediný, no zároveň veľmi dôležitý gól – víťazný zásah proti Prešovu v poslednom kole.
Jones prišiel počas zimnej prestávky z Košíc a v deviatich zápasoch zaznamenal jeden gól. Tridsaťdvaročný Mashike zohral v komárňanskom tíme výraznejšiu úlohu, keď v 32 stretnutiach strelil osem gólov a pridal štyri asistencie.
Gamboš prišiel rovnako na začiatku sezóny a nastúpil v 23 zápasoch. Mladý Szücs sa po desiatich stretnutiach vracia po hosťovaní späť do MTK Budapešť.
Rudzan prestúpil do Komárna v lete 2024. Za KFC odohral 63 zápasov a strelil päť gólov. Mišovič sa po hosťovaní vracia do Slovana Bratislava.
Nemec Jung nedostal veľa príležitostí, v nadstavbovej časti v skupine o udržanie odohral iba 40 minút.
Zmeny nastávajú aj v realizačnom tíme.
Po štyroch rokoch odchádza tréner brankárov Novota.
Počas svojho pôsobenia v Komárne bol 42-ročný kouč zároveň členom realizačného tímu slovenskej futbalovej reprezentácie, kde takisto pracoval na pozícii trénera brankárov.