Získal päť majstrovských titulov. Slovan opúšťa slovenský stredopoliar

Filip Lichý
Filip Lichý (Autor: SITA)
TASR|17. jún 2026 o 14:09
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Je odchovancom bratislavského klubu.

Slovenský futbalový stredopoliar Filip Lichý ukončil pôsobenie v Slovane Bratislava. Za A-tím slovenského šampióna odohral 73 zápasov, v ktorých vsietil tri góly.

V drese Slovana v lige debutoval 20. februára 2020 pri víťazstve 2:0 nad Trenčínom. Po skončení uplynulej sezóny mu so Slovanom vypršal kontrakt.

O ukončení spolupráce s Lichým informoval klub na sociálnych sieťach. Celkovo má v najvyššej slovenskej súťaži na konte 70 zápasov vrátane štartov na hosťovaniach v Ružomberku.

S „belasými" získal päť majstrovských titulov. Jeden z najpamätnejších duelov absolvoval v prvom osemfinálovom súboji Konferenčnej ligy 2022/23 v Bazileji, v ktorom nastúpil pri remíze 2:2 v základnej jedenástke. Vo viacerých dueloch viedol tím ako odchovanec Akadémie aj s kapitánskou páskou.

Slovensko

    Filip Lichý
    Filip Lichý
    Získal päť majstrovských titulov. Slovan opúšťa slovenský stredopoliar
    dnes 14:09
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