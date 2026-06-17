Získal päť majstrovských titulov. Slovan opúšťa slovenský stredopoliar

Slovenský futbalový stredopoliar Filip Lichý ukončil pôsobenie v Slovane Bratislava. Za A-tím slovenského šampióna odohral 73 zápasov, v ktorých vsietil tri góly.
V drese Slovana v lige debutoval 20. februára 2020 pri víťazstve 2:0 nad Trenčínom. Po skončení uplynulej sezóny mu so Slovanom vypršal kontrakt.
O ukončení spolupráce s Lichým informoval klub na sociálnych sieťach. Celkovo má v najvyššej slovenskej súťaži na konte 70 zápasov vrátane štartov na hosťovaniach v Ružomberku.
S „belasými" získal päť majstrovských titulov. Jeden z najpamätnejších duelov absolvoval v prvom osemfinálovom súboji Konferenčnej ligy 2022/23 v Bazileji, v ktorom nastúpil pri remíze 2:2 v základnej jedenástke. Vo viacerých dueloch viedol tím ako odchovanec Akadémie aj s kapitánskou páskou.