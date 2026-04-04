Niké liga: Košice zdolali doma Skalicu, slovenský mladík dal dva góly

Futbalisti FC Košice a MFK Skalica dnes hrali zápas 4. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.
ONLINE PRENOS: FC Košice - MFK Skalica dnes (Niké liga LIVE, skupina o udržanie sa, 4. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o udržanie sa 2025/2026
04.04.2026 o 15:30
4. kolo
Košice
2:0
(2:0, 0:0)
90+4 minúta
Ukončený
Skalica
Góly: 26. Rehuš, 40. Rehuš (Sovič). ŽK: 48. Madleňák (VSS), 78. Krivák (VSS) – 39. Smejkal (SKA), 84. Gaži (SKA). Rozhodca: Gemzický – Štrbo, Juhos.
FC KOŠICE – MFK Skalica 2:0 (2:0)
Góly: 26. Rehuš, 40. Rehuš (Sovič). ŽK: 48. Madleňák (VSS), 78. Krivák (VSS) – 39. Smejkal (SKA), 84. Gaži (SKA). Rozhodca: Gemzický – Štrbo, Juhos.
Góly: 26. Rehuš, 40. Rehuš (Sovič). ŽK: 48. Madleňák (VSS), 78. Krivák (VSS) – 39. Smejkal (SKA), 84. Gaži (SKA). Rozhodca: Gemzický – Štrbo, Juhos.
Je dobojované! Košice pokračujú v sérii bez prehry a víťazia na domácom trávniku 2:0, keď si poradili so Skalicou. O oba presné zásahy sa postaral ešte v rámci prvého polčasu Milan Rehuš.
Ďakujem vám za pozornosť, majte ešte peknú sobotu.
90+4
Koniec zápasu.
90+2
Pri lopte už domáci futbalisti, hra sa však presunula do stredu ihriska.
90
Striedanie v tíme FC KOŠICE:
z ihriska odchádza Matej Madleňák, prichádza Leonardo Lukacevic.
z ihriska odchádza Matej Madleňák, prichádza Leonardo Lukacevic.
88
Štandardná situácia Košíc sa končí úspešným zákrokom Martina Junasa, ktorý okamžite rozohráva.
87
Nepresná koncovka Šuvera končí za zadnou čiarou. Odkopávať sa bude od brány domáceho tímu.
86
Striedanie v tíme FC KOŠICE:
z ihriska odchádza Miroslav Sovič, prichádza Edin Julardžija.
z ihriska odchádza Miroslav Sovič, prichádza Edin Julardžija.
85
Junas vyrazil centrovaný pokus zo štandardnej situácie, pričom sa k dorážke dostal Perišić. Jeho pokus ale smeruje tesne vedľa brány!
84
Žltá karta pre tím MFK Skalica (Adam Gaži).
83
Vladimir Perišić si nabehol za obranu cez pravú stranu, pričom jeho razantná koncovka z vnútra šestnástky skončila na brvne!
82
Cez pravú stranu to skúšal Kakay, napokon sa ale píska útočný nedovolený zákrok.
81
Striedanie v tíme MFK Skalica:
z ihriska odchádza Petr Pudhorocký, prichádza Martin Nagy.
z ihriska odchádza Petr Pudhorocký, prichádza Martin Nagy.
80
Morong si počínal nedovoleným spôsobom, dopredu bude môcť zamieriť domáce mužstvo.
80
Skaličania budú vhadzovať na obrannej polovici, musia si dať pozor na prípadnú stratu lopty.
78
Žltá karta pre tím FC KOŠICE (Ján Krivák).
77
Začína sa útočná akcia hosťujúceho mužstva, ktoré vyráža dopredu cez pravú stranu.
75
Zakročiť musel aj Martin Junas, ktorý bez väčších komplikácii kryje strelu do stredu brány.
74
Maciej Kevin Dabrowski vyťahuje pohotový zákrok, keď zneškodnil strelecké zakončenie Ujlakyho k ľavej žrdi.
74
Skalica si po aktivite vypracovala štandardnú situáciu v podobe rohového kopu.
73
Lopta je v moci už domácich futbalistov, ktorí sa snažia dostať z obrannej polovice.
72
Striedanie v tíme FC KOŠICE:
z ihriska odchádza Milan Rehuš, prichádza Vladimir Perišić,
z ihriska odchádza Sebastian Kóša, prichádza Osman Kakay.
z ihriska odchádza Milan Rehuš, prichádza Vladimir Perišić,
z ihriska odchádza Sebastian Kóša, prichádza Osman Kakay.
71
Zatiaľ čo sledujeme odkop od brány domáceho tímu, na strane Košíc sa zároveň aj chystajú ďalšie zmeny.
68
Lopta končí v moci Martina Junasa, pričom sa domácim nepodarilo vypýtať pokutový kop.
67
Z pravej strany šestnástky zakončoval Čerepkai, pričom musel Junas zasiahnuť a vyraziť nohami jeho pokus!
66
Striedanie v tíme MFK Skalica:
z ihriska odchádza Damián Bariš, prichádza Mário Hollý,
z ihriska odchádza Roman Potočný, prichádza Adam Morong.
z ihriska odchádza Damián Bariš, prichádza Mário Hollý,
z ihriska odchádza Roman Potočný, prichádza Adam Morong.
64
Košičania to vyskúšali z väčšej vzdialenosti, lopta ale končí výrazne vedľa brány.
64
Pri lopte sú už domáci futbalisti, ktorí ju získali v strede poľa po strate od hostí.
62
Sledovať budeme rohový kop pre hostí zo Skalice.
60
Čerepkai si nabehol na loptu cez pravú stranu šestnástky, pričom sa snažil zakončiť loptu vo vzduchu. Rozohrávať sa bude iba od brány Junasa.
59
Vo vnútri šestnástky sa k lopte dostal Kružliak, ktorý mal príležitosť zakončiť z blízka. Jeho koncovka bola zblokovaná na ďalší rohový kop.
59
Po neúspešnej ofenzívnej snahe sa bude kopať rohový kop Košíc.
57
Erik Daniel sa nachádzal v postavení mimo hry, lopta tak smeruje na kopačky košických hráčov.
56
Čerepkai nedokázal vybojovať rohový kop, Ujlaky napokon stihol odpratať loptu len na vhadzovanie.
54
Skaličanom sa podarilo získať naspäť loptu, pričom môžu zotrvať na útočnej polovici.
52
Domáci futbalisti si vybojovali možnosť rohového kopu. Zahrávať ho budú cez pravú stranu, pričom si loptu stavia Čerepkai.
51
Krivák si poradil pri defenzívnom odstavení, loptu následne posunul na brankára Dabrowskiho.
49
Sledujeme už rozohrávku od domácej brány, pričom sa presúvame na opačnú stranu ihriska.
48
Madleňák spadol v pokutovom území, pričom bol za svoj herecký výkon odmenený žltou kartou.
48
Žltá karta pre tím FC KOŠICE (Matej Madleňák).
47
Čerepkai sa ocitol vo veľkej šanci v blízkosti pravej žrde, napokon sa mu ale nepodarilo dostať loptu do siete!
46
Hneď na úvod budeme sledovať rohový kop pre košických futbalistov.
46
Striedanie v tíme MFK Skalica:
z ihriska odchádza Martin Černek, prichádza Mario Šuver,
z ihriska odchádza Abbati Abdullahi, prichádza Lukáš Leginus.
z ihriska odchádza Martin Černek, prichádza Mario Šuver,
z ihriska odchádza Abbati Abdullahi, prichádza Lukáš Leginus.
46
Striedanie v tíme FC KOŠICE:
z ihriska odchádza Dávid Gallovič, prichádza Marek Zsigmund.
z ihriska odchádza Dávid Gallovič, prichádza Marek Zsigmund.
46
Začal sa druhý polčas.
Druhý polčas sa začne približne o 16:31.
Máme za sebou prvý polčas, ktorý sa skončil vedením Košíc proti Skalici 2:0, keď sa dvojgólovým strelcom stal Milan Rehuš.
45+3
Prvý polčas sa skončil.
45+1
Hoci do mierneho úniku z pravej strany smeroval Čerepkai, ešte pred jeho zakončením sa pískalo postavenie mimo hry.
45
Skalica ale začína s útočnou akciou, keď sa snaží vyraziť cez pravú stranu ihriska.
44
Sledujeme zrejme zdravotné problémy kapitána Černeka, medzitým sa už rozcvičujú dvaja hosťujúci stopéri.
42
Opäť sme si počkali na potvrdenie presného zásahu, hlavný rozhodca Gemzický ale ukazuje, že gól platí a pokračujeme v hre.
40
Tím FC KOŠICE dal gól!
MILAN REHUŠ strieľa svoj druhý gól v dnešnom zápase, keď si zbehol za súperovu defenzívu a z pravej strany šestnástky zakončil k bližšej tyčke. Košice tak zvyšujú svoje vedenie na 2:0.
Asistencia: Miroslav Sovič.
MILAN REHUŠ strieľa svoj druhý gól v dnešnom zápase, keď si zbehol za súperovu defenzívu a z pravej strany šestnástky zakončil k bližšej tyčke. Košice tak zvyšujú svoje vedenie na 2:0.
Asistencia: Miroslav Sovič.
39
Junas zaznamenal úspešný zákrok, keď bezpečne kryl strelecký pokus z domácich kopačiek.
39
Žltá karta pre tím MFK Skalica (Tomáš Smejkal).
38
Zahral si aj brankár Maciej Kevin Dabrowski, ten však poslal loptu iba za postrannú čiaru. Vhadzovať tak budú hostia.
36
Zobral to na seba napokon Roman Potočný, ktorého zakrútená lopta z priameho kopu končí výrazne nad bránou.
35
Píska sa nedovolený zákrok domácich, Skalica bude zahrávať štandardnú situáciu.
35
Centrovaný pokus doletel až k brankárovi Martinovi Junasovi, ktorý bezpečne kryje túto loptu.
34
Zaútočiť sa snažili Košice, po snahe cez ľavé krídlo sa ale museli stiahnuť smerom dozadu, kde prišiel nedovolený zákrok.
33
V držaní lopty pokračujú naďalej hostia, musia si však dávať pozor na napádanie súpera.
31
Skaličania získali loptu a môžu postupne založiť útočnú akciu.
29
Skončila sa ofenzívna snaha hostí zo Skalice, hrať bude môcť domáce mužstvo od brankára Dabrowskiho.
27
Chvíľu sme si aj počkali na potvrdenie presného zásahu, gól Rehuša však platí!
26
Tím FC KOŠICE dal gól!
Tentokrát to už domácim futbalistom vyšlo, keď Junas vyrazil zakončenie Madleňáka, pričom sa k následnej dorážke z pravej strany dostal MILAN REHUŠ, ktorému už stačilo len trafiť prázdnu bránu. 1:0 pre Košice!
Tentokrát to už domácim futbalistom vyšlo, keď Junas vyrazil zakončenie Madleňáka, pričom sa k následnej dorážke z pravej strany dostal MILAN REHUŠ, ktorému už stačilo len trafiť prázdnu bránu. 1:0 pre Košice!
25
Aj ďalší strelecký pokus domáceho tímu končí zblokovaný.
23
Hostia sa už postupne dostali na útočnú polovici, s rozohrávkou sú však opatrní.
21
Pri lopte sú aktuálne Skaličania, ktorí začínajú s kombináciou na vlastnej obrannej polovici.
20
Píska sa nedovolený zákrok Skalice, hrať tak bude môcť domáce mužstvo Košíc.
18
Hostia to skúšali cez centrovaný pokus z pravej strany až do šestnástky, domáca defenzíva si ale poradila s týmto centrom.
16
Skončila sa ofenzívna snaha Košičanov, ktorí zatiaľ majú problém prestreliť hradbu tiel protihráčov. Všetky strelecké pokusy totiž končia zblokované.
16
Centrovaná lopta pristála v pokutovom území, kde sa snažil zakončiť Milan Rehuš. Ani jeho strela ale neprešla smerom k bráne.
13
Lopta sa dostáva až k brankárovi Dabrowskimu, ktorý tak štartuje rozohrávku domáceho tímu.
11
Skaličanom sa zatiaľ darí aktívne blokovať strelecké pokusy súpera.
10
Sledovať budeme rohový kop Košíc, pričom si už loptu pristavuje Rehuš.
8
Ofenzívna snaha domácich sa skončila, keď lopta smerovala len za zadnú čiaru. Odkopávať sa bude od brány Junasa.
8
Košičania sa tlačili do koncovky, opäť tomu ale chýbalo strelecké zakončenie.
6
Tak predsa len sme sa dočkali príležitosti na strane Košíc, ktorú odštartoval Čerepkai. Napriek ofenzívnej snahe ale boli všetky strelecké pokusy zblokované.
6
Zatiaľ čakáme na vážnejšiu príležitosť, pri lopte sú ale znova Košičania.
4
Lopta je už v moci domáceho mužstva, ktoré začína kombináciu od vlastných defenzívnych radov.
2
Dopredu už smerujú hostia zo Skalice, ktorí sa snažia postupne zaútočiť.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
FC KOŠICE: Dabrowski – Kóša, Krivák (C), Kružliak – Kovács, Lichý, Gallovič, Madleňák – Sovič – Rehuš, Čerepkai.
Náhradníci: Kira – Dimun, Julardžija, Kakay, Lukacevic, Magda, Miljanić, Perišić, Zsigmund.
MFK Skalica: Junas – Suľa, Ujlaky, Černek (C), Gaži – Daniel, Smejkal, Abdullahi – Potočný, Bariš, Pudhorocký.
Náhradníci: Riška – Hollý, Leginus, Mášik, Morong, Nagy, Niňaj, L. Šimko, Šuver.
FC KOŠICE: Dabrowski – Kóša, Krivák (C), Kružliak – Kovács, Lichý, Gallovič, Madleňák – Sovič – Rehuš, Čerepkai.
Náhradníci: Kira – Dimun, Julardžija, Kakay, Lukacevic, Magda, Miljanić, Perišić, Zsigmund.
MFK Skalica: Junas – Suľa, Ujlaky, Černek (C), Gaži – Daniel, Smejkal, Abdullahi – Potočný, Bariš, Pudhorocký.
Náhradníci: Riška – Hollý, Leginus, Mášik, Morong, Nagy, Niňaj, L. Šimko, Šuver.
MFK Skalica
Na opačnej strane sa Skaličanom začal boj o záchranu, keď sa nachádzajú na 11. pozícii znamenajúcu baráž o udržanie. Hoci pred rozdelením tabuľky zvíťazili iba proti Michalovciam, aktuálne si poradili s Prešovom aj Komárnom.
Na opačnej strane sa Skaličanom začal boj o záchranu, keď sa nachádzajú na 11. pozícii znamenajúcu baráž o udržanie. Hoci pred rozdelením tabuľky zvíťazili iba proti Michalovciam, aktuálne si poradili s Prešovom aj Komárnom.
FC Košice
Košičania vstúpili do jarnej časti skutočne výnimočným spôsobom, keď zatiaľ nespoznali chuť porážky. Päť víťazstiev a dve remízy tak posunuli Košice na najvyššiu pozíciu v rámci svojej skupiny, kde majú výhodu jednobodového náskoku.
Košičania vstúpili do jarnej časti skutočne výnimočným spôsobom, keď zatiaľ nespoznali chuť porážky. Päť víťazstiev a dve remízy tak posunuli Košice na najvyššiu pozíciu v rámci svojej skupiny, kde majú výhodu jednobodového náskoku.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu zo 4. kola Niké ligy v rámci skupiny o udržanie, kde sa proti sebe postaví FC Košice a MFK Skalica.
Pôjde o tretie vzájomné vystúpenie týchto dvoch tímov v rámci aktuálnej sezóny, keď pričom ich bilancia znie vyrovnane. Po tesnej skalickej výhre 1:0 sa totiž podarilo uspieť aj po druhýkrát domácemu tímu, tentokrát už Košičanom, ktorí zvíťazili 3:1.
Pôjde o tretie vzájomné vystúpenie týchto dvoch tímov v rámci aktuálnej sezóny, keď pričom ich bilancia znie vyrovnane. Po tesnej skalickej výhre 1:0 sa totiž podarilo uspieť aj po druhýkrát domácemu tímu, tentokrát už Košičanom, ktorí zvíťazili 3:1.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
26
17
4
5
55:32
55
V
V
P
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
26
13
7
6
50:31
46
P
V
V
P
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
25
13
7
5
42:27
46
P
P
V
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
25
13
4
8
40:30
43
V
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
26
11
5
10
37:40
38
V
V
V
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
26
11
3
12
48:38
36
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
26
10
4
12
42:44
34
V
V
R
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
26
10
3
13
24:41
33
V
V
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
26
6
9
11
26:41
27
R
P
R
P
R
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
26
6
8
12
28:37
26
P
P
R
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
26
4
11
11
23:38
23
R
P
R
P
P
6
MFK SkalicaMFK Skalica
26
5
7
14
24:40
22
P
V
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body