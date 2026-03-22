Košičania pokračujú v skvelej sérii bez prehry, Gallovič: Práca trénerov. Prešov verí v záchranu

Desať ligových zápasov bez prehry, pohodlný náskok na predposledné miesto a potvrdenie hernej fazóny po trénerskej zmene.
Najmä o tom bolo víťazstvo futbalistov FC Košice nad Tatranom Prešov 2:1 v sobotňajšom zápase 3. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.
„Sme za to veľmi radi, dodáva nám to sebavedomie. Ešte sa však nič neskončilo a naďalej potrebujeme získavať body,“ povedal útočník Roman Čerepkai.
Práve on otvoril skóre v 12. minúte, keď z penalty prekonal brankára Pavla Bajzu po ruke Patrika Šimka.
VIDEO: Gól Čerepkaia z penalty
„Po dvoch predchádzajúcich penaltách, ktoré som poslal doľava, som trochu počítal s tým, že sa tam brankár asi hodí. Tak som to skúsil dať doprava,“ prezradil Čerepkai.
Bol to ťažký zápas
Prešovčania mali percentuálne vyššie držanie lopty, no obrana Košíc im veľa nedovolila. Domáci FC zvýšil svoj náskok v 56. minúte zásluhou Dávida Galloviča. Hostia strelili kontaktný gól na 1:2 až v nadstavenom čase.
„Bol to ťažký zápas, to víťazstvo sa nerodilo ľahko. Po našom góle sme sa trochu stiahli a súperovi to otváralo priestor. Až do poslednej minúty to bol ťažký aj nervózny zápas,“ uviedol Čerepkai.
Podľa Galloviča bol pre víťazstvo dôležitý gól z penalty: „Dali sme prvý gól, to je pre psychiku vždy dobré. Nám sa potom lepšie hralo. Oni hrali možno viac s loptou, ale neboli veľmi nebezpeční a vzadu sme to ustáli.“
Košický tím neprehral v desiatich ligových zápasoch po sebe, v súčte s duelmi Slovenského pohára je táto séria dokonca trinásťzápasová. K zlepšeným výkonom sa tím naštartoval po výmene trénera v závere jesennej časti.
Františka Straku nahradili Peter Černák s asistentmi Petrom Šinglárom a Jaroslavom Kolbasom. Premiéra na košickej lavičke im síce nevyšla (prehra s Trnavou 1:2), no odvtedy neprehrali ani jeden súťažný zápas.
VIDEO: Gólové radosti po góloch Košic
„Ukazuje sa práca trénerov. Keď prišli, tak nastavili nejaké veci, ktoré my ukazujeme na ihrisku. Celé sa to spojilo dokopy. Keď budeme takto pokračovať, tak to bude dobré. Ešte to bude boj až do konca, no verím, že sa čo najskôr zachránime,“ dodal Dávid Gallovič.
VIDEO: Hodnotenia trénerov po zápase Košice - Prešov
Pre futbalistov Tatrana Prešov znamenala sobotňajšia prehra na ihrisku FC Košice ďalšiu komplikáciu v snahe o zotrvanie v Niké lige.
Na „pokojnú“ 10. priečku majú pred dôležitým zápasom s Ružomberkom štvorbodovú stratu. Útočníka Martina Regáliho mrzela nevyužitá šanca zo záveru prvého polčasu, ale aj ďalšie premárnené príležitosti Tatrana.
Prešovčania nastúpili proti Košiciam aj v utorňajšom prvom zápase semifinále Slovenského pohára. Remíza 2:2 nechala pred odvetou všetko otvorené, no dôležitý zápas priniesla aj sobotňajšia konfrontácia v 3. kole nadstavbovej časti Niké ligy.
Hráči Tatrana nastupovali na duel s vedomím, že ich tabuľkový konkurent Ružomberok nebodoval v Trenčíne (1:2) a tak mohli jeho náskok stiahnuť na jeden bod. To by však v Košiciach museli zvíťaziť, no od 12. minúty prehrávali. Košický stredopoliar Mátyáš Kovács odcentroval do šestnástky, obranca
Efektivita nie je dobrá
Tatrana Patrik Šimko zasiahol loptu rukou a Roman Čerepkai z penalty otvoril skóre. „Myslím si, že to bol vyrovnaný zápas. Už v 12. minúte bola proti nám penalta a potom sa už hrá ťažko. Na konci prvého polčasu som mal veľkú šancu, mohol som vyrovnať.
V úvode druhého sme mali ďalšie náznaky aj veľkú príležitosť, ktorú sme nepremenili a po brejku dostali druhý gól. Škoda. Znovu sme si vytvorili šance, no efektivita nie je dobrá. Ťažko sa mi to hodnotí,“ zhodnotil Regáli.
Jeho tím druhýkrát inkasoval v 56. minúte po stečovanej strele Dávida Galloviča. Prešovčania sa viackrát dostali o ofenzívnym akciám, v závere stupňovali svoj tlak, no vyťažili z neho iba gól ukrajinského obrancu Denysa Taradudu, ktorý však prišiel neskoro.
Po jeho hlavičke v nadstavenom čase sa už Tatran nedostal k vyrovnaniu. Odstup prešovského tímu na Ružomberok sa nezmenil, no zároveň ostal rovnaký aj náskok Tatrana na poslednú Skalicu. Ten bol po zápase v Košiciach štvorbodový, no Skalicu v nedeľu čakal domáci duel s Komárnom.
Prešovčania strávili zimnú prestávku na 8. mieste tabuľky so štvorbodovým mankom na šiestu Podbrezovú a mohli pomýšľať aj na postup do skupiny o titul. Záver základnej časti však nezvládli a minulosťou je aj ich šesťbodový náskok na predposlednú priečku.
Martin Regáli verí, že tím má silu na to, aby sa udržal v najvyššej súťaži. „Ukázali sme svoju silu v domácom zápase s Komárnom alebo v pohárovom s Košicami. Ideme od zápasu k zápasu a verím, že sa zachránime,“ poznamenal Regáli.
V niektorých momentoch nám chýba aj šťastie
Vedenie klubu reagovalo na nelichotivé výsledky v jarnej časti výmenou hlavného trénera. Došlo k nej začiatkom marca, keď Vladimíra Cifraniča nahradil Jozef Kostelník. Ani pod jeho vedením sa však tím zatiaľ príliš nenakopol. Z deviatich možných bodov v Niké lige získal iba jeden za domácu remízu s Komárnom (0:0).
„Hráčov stále spoznávam. Niektorí sú po zraneniach, dlhšie nehrali a potrebujem zistiť, akí sú typologicky. V niektorých momentoch nám chýba aj šťastie," uviedol Kostelník.
