Geniálny ťah poslal Podbrezovú do boja o Európu. V penaltách sa cíti ako ryba vo vode, vravel tréner

Podbrezová naopak prevzala réžiu zápasu do vlastných rúk a po polhodine hry parádnym gólom Alasanu Yijaranga ešte do polčasu znížila a po necelej hodine hry Petrom Kovalíkom aj vyrovnala.

KOŠICE. Keď Košičania v semifinále baráže o Európsku konferenčnú ligu s Podbrezovou po štvrťhodine hry išli dvoma zlepenými gólmi Michala Faška a Ioannisa Niarchosa do dvojgólového vedenia, všetko hralo v ich prospech.

Penalty sú jedna zo silných Matejových stránok. Na chlapcoch na penaltách po tréningoch zarobil do kabíny už nejakých dve tisíc eur. Cíti sa v nich ako ryba vo vode. Som rád, že to jemu aj nám vyšlo,“ prezradil tréner Štefan Markulík.

„To bol jasný zámer. Trikrát som sa prehováral, či mám dať dole Šimona Faška, ktorý už mal neuveriteľné kŕče. On vedel, čo chceme urobiť a povedal, že to vydrží a tak sme to mohli urobiť. Ja som si naschvál to striedanie brankára nechal na koniec.

Na penaltový rozstrel šiel do bránky iba devätnásťročný Matej Jurička a napokon piatu košickú penaltu Miroslavovi Sovičovi chytil a keď rovnako striedajúci Ondřej Deml aj piatykrát prekonal z pokutového kopu domáceho gólmana Dávida Šipoša vy pukla v Košiciach zaslúžená podbrezovská radosť .

„Všetci sme hrdinovia za to, aký výkon sme dnes predviedli a zo stavu, aký bol, sa dokázali dostať aspoň do toho penaltového rozstrelu.“

„Radi si po tréningoch kopeme penalty a tréneri si ich sem tam pozrú. Celkom mi to ide. Verili tomu, že dnes jednu chytím a s týmto jediným cieľom ma tam poslali. Som rád, že som ho splnil,“ usmieval sa po zápase Jurička, ktorý sa nepovažuje za hrdinu zápasu.

Ja som osobne veľmi sklamaný. Keď zhodnotím celú sezónu, možno to časom opadne. Škoda, že sme nezvládli ten zápas. Za stavu dva nula sme to už mali uhrať,“ smutne konštatoval košický stopér.

Je to tak ako to má byť. Podbrezová postúpila a ja im budem v piatok držať palce. A nás čaká príprava na novú sezónu. Čaká nás veľa práce s kádrom a všetkým ostatným,“ zhodnotil Skuhravý a ako je mu vlastné, pridal aj zaujímavé konštatovanie.

V predĺžení sme boli zas lepší my a bolo vidieť, že mužstvo si chce ísť po postup. V penaltách musí vždy niekto prehrať a dnes sme to boli my.

Košický tréner Roman Skuhravý priznal, že Podbrezová si postup zaslúžila. „Až do záveru zápasu, keď sme dali ten nakoniec neuznaný gól, bola Podbrezová herne jasne lepšia a v zápase dominovala.

Aj v druhom polčase bola Podbrezová lepšia, vyrovnala a mala aj ďalšie šance. Je to škoda, chceli sme hrať aj v piatok. Ale budem držať palce Pobrezovej a bratovi, keďže by mal hrať, ak bude po dnešku schopný,“ dodal čerstvý člen dvoch ligových jedenástok sezóny.

Za pravdu mu dal aj Michal Faško. „Po dvoch rýchlych góloch sme si asi mysleli, že sa už nič nemôže stať, ale bol tam ešte súper. Dal krásny gól, stále hrozil. A my sme boli znova nepresní, zbrklí, neprihrávali sme si.

„Nie sme ešte tak ďaleko ako by som si prial. Nie je to prvý zápas, v ktorom sa nám herne nedarilo. Vnímam to a som kritický k sebe aj k mužstvu.

Ale vôbec nemám problém s tým, že to tak je. Je to zákonité. Úplne sme zmenili tréningový proces a po tej náloži, čo sme dostali do hráčov, tam je určitý herný prepad.

Pobili sa s tým statočne a aj teraz v kabíne som im povedal, že som na nich hrdý. Ale vo finále som rád, že sme nepostúpili. Viem, čo hovorím. My tam jednoducho ešte nepatríme. Podbrezová je v tomto smere ďalej. Tak to jednoducho je,“ dodal Skuhravý.

Podbrezovčania chcú písať novú históriu

„Bolo to vydreté víťazstvo, klobúk dole pred celým mužstvom. Niektorí chlapci odohrali 120 minút a išli sme naozaj na krv a som rád, že sme to zvládli. Ukázala sa naša tímovosť, z 0:2 sme to vyrovnali na 2:2 a vyhrali na penalty,“ povedal o zápase exekútor poslednej penalty Ondřej Deml.

Priznal, že mu jej kopnutie uľahčil brankár Jurička, ktorý pred jeho pokusom vychytal Soviča: „Veril som si, bol som rozhodnutý, kde to kopnem a našťastie to vyšlo.“