ONLINE: FC Košice - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (7. kolo)

KOŠICE. Futbalisti FC Košice a KFC Komárno dnes hrajú zápas 7. kola Niké ligy.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Košice - KFC Komárno dnes (Niké Liga LIVE, 7. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
13.09.2025 o 18:00
7. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
KFC Komárno
Prehľad
Rozhodca: Marhefka – Štrbo, Zemko.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 7. kola NIKÉ ligy medzi FC Košice a KFC Komárno.
Košice sa momentálne nachádzajú na deviatom mieste tabuľky so ziskom troch bodov. Avšak vďaka európskym povinnostiam s 2 zápasmi k dobru. Druhé kolo budú dohrávať 1.10 doma proti DAC a štvrté kolo 28.10 v Trnave. Sezónu v Niké lige začali prehrou 1:3 na trávniku Podbrezovej, následne prehrali aj doma s Trenčínom 0:1. Prvé 3 body si pripísali doma s Ružomberkom po výhre 3:1. Naposledy odohrali slušný zápas na Tehelnom poli proti favorizovanému Slovanu Bratislava, na body to však nestačilo, keď nakoniec Košice prehrali 2:3.
Komárno je momentálne s 3 bodmi predposledné. Na konte má o jeden odohraný zápas viac ako Košice, dohrávať ešte bude tretie kolo a to konkrétne 28.10 so Slovanom Bratislava, ktorý si práve tento zápas odložil kvôli európskym povinnostiam. Horšie ako Komárno je na tom len Ružomberok, ktorý má odohraných všetkých 6 zápasov a na konte len jeden jediný bod za remízu 3:3 so Žilinou z minulého kola. Komárno začalo sezónu 4 prehrami v rade a to s Trenčínom, Michalovcami, Podbrezovou a Trnavou. Naposledy si už však pripísalo 3 body keď porazilo Skalicu 1:0.
Košice sa momentálne nachádzajú na deviatom mieste tabuľky so ziskom troch bodov. Avšak vďaka európskym povinnostiam s 2 zápasmi k dobru. Druhé kolo budú dohrávať 1.10 doma proti DAC a štvrté kolo 28.10 v Trnave. Sezónu v Niké lige začali prehrou 1:3 na trávniku Podbrezovej, následne prehrali aj doma s Trenčínom 0:1. Prvé 3 body si pripísali doma s Ružomberkom po výhre 3:1. Naposledy odohrali slušný zápas na Tehelnom poli proti favorizovanému Slovanu Bratislava, na body to však nestačilo, keď nakoniec Košice prehrali 2:3.
Komárno je momentálne s 3 bodmi predposledné. Na konte má o jeden odohraný zápas viac ako Košice, dohrávať ešte bude tretie kolo a to konkrétne 28.10 so Slovanom Bratislava, ktorý si práve tento zápas odložil kvôli európskym povinnostiam. Horšie ako Komárno je na tom len Ružomberok, ktorý má odohraných všetkých 6 zápasov a na konte len jeden jediný bod za remízu 3:3 so Žilinou z minulého kola. Komárno začalo sezónu 4 prehrami v rade a to s Trenčínom, Michalovcami, Podbrezovou a Trnavou. Naposledy si už však pripísalo 3 body keď porazilo Skalicu 1:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
0
1
9:4
12
P
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
3
2
0
10:2
11
V
V
R
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
2
1
12:7
11
R
V
P
V
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
3
2
0
11:6
11
V
R
V
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
0
3
6:8
3
P
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
5:15
1
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body