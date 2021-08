Slovan spoznal svojich súperov, k Slavii bol žreb nemilosrdný

/zdroj: www.skslovan.com/

Vasil Božikov, kapitán tímu: "Sledovali sme žreb s očakávaním a príjemným napätím. Čakajú nás kvalitné zápasy so silnými súpermi, no myslím si, že je možné, aby sme v tejto skupine dosiahli aj niečo viac. Samozrejme, musíme to v prvom rade ukázať na ihrisku a hrať ešte lepšie. S Lincolnom sme hrali len nedávno, nesmieme ich podceniť, sami sme videli, že sa nám to môže vypomstiť.

Čerstvé spomienky máme aj na PAOK, poznáme tam atmosféru a pamätáme si na dvojzápas spred dvoch rokov. FC Kodaň počas cesty do skupiny vyradil Lokomotiv Plovdiv z Bulharska, sledoval som ich zápasy a výsledky, dali veľa gólov. Ako som však už povedal, verím, že v tejto skupine môžeme niečo dosiahnuť, len sa o to musíme pobiť našimi výkonmi.

Rovnako ako všetci v tíme si prajem, aby fanúšikovia prišli na naše domáce zápasy v čo najväčšom počte a opäť nám pomohli svojou podporou tak ako proti Olympiakosu."

Lukáš Pauschek, obranca ŠK Slovan: "Kodaň ani PAOK určite nie sú ľahkí súperi, no osobne si myslím, že sa s každým z tejto skupiny dá hrať. Lincoln som si osobne veľmi neželal, ale aspoň ich poznáme, vieme, čo od nich očakávať, čo je menšie plus. Nemal som vyslovene preferenciu na súpera, z prvého koša som si želal napríklad Tottenham či AS Rím, no skupina je zaujímavá, hrateľná.

Čakajú nás tri úplne rôzne štýly futbalu, ale to je v európskych pohároch normálne. Verím, že fanúšikovia v čo najväčšom počte zaplnia štadión. Včera s Olympiakosom boli výborní a bolo ich počuť. Čakal som ešte viac ľudí, no ďakujeme tým, ktorí prišli. Ich podpora pre nás predstavuje veľké pozitívum v každom jednom zápase, čiže v Európe i v lige."