Sparta s Haraslínom sa priblížila k postupu. Vo Varšave rozhodla gólom do šatne

Futbalisti Sparty Praha vedení slovenským kapitánom Lukášom Haraslínom zvíťazili v 4. kole ligovej fázy Konferenčnej ligy na pôde Legie Varšava 1:0.
Jediný gól zápasu strelil v 41. minúte Angelo Preciado. Haraslín hral za českého majstra do 84. minúty, brankár Jakub Surovčík bol na lavičke hostí.
Sparta si pripísala druhý triumf v súťaži, na konte má sedem bodov a priblížila sa k postupu do vyraďovacej fázy.
Po 4. kole je na čele tabuľky s 10 bodmi Samsunspor. Turecký klub, v ktorého zostave chýbal zranený slovenský obranca Ľubomír Šatka, však prvýkrát nebodoval naplno, keď remizoval na ihrisku islandského Breidabliku Kópavogur 2:2.
Crystal Palace si zapísal už druhú prehru, víťaz anglického Pohára FA nestačil na domáci Racing Štrasburg a podľahol mu 1:2. Účastník francúzskej Ligue 1 je v tabuľke s 10 bodmi druhý o skóre za Samsunsporom.
Nečakalo sa zaváhanie Fiorentiny s AEK Atény (0:1). Fínsky KuPS Kuopio, ktorý v predošlom kole zdolal bratislavský Slovan 3:1, tentoraz prehral na pôde Jagiellonie Bialystok 0:1.
Sigma Olomouc vybojovala druhé víťazstvo v tohtosezónnej edícii KL, keď zdolala doma slovinský NK Celje 2:1 vďaka dvom gólom Ahmada Ghaliho.
Slovenský obranca Tomáš Huk odohral za český klub na stopérskom poste celý zápas, jeho krajania Matúš Hruška a Matúš Malý sledovali duel z lavičky náhradníkov. Olomouc má na konte sedem bodov, hráči Celje stratili prvé body (9 b.).
To isté platí aj o nemeckom Mainzi. Bundesligista po sérii troch víťazstiev vo štvrtok prehral na pôde Universitatey Craiova 0:1.
Suverénne si počínal Raków Čenstochová, zástupca poľskej Ekstraklasy si poradil s Rapidom Viedeň 4:1. Hetrikom sa v domácom drese blysol guinejský útočník Lamine Diaby-Fadiga. Rakúsky tím tak stále čaká na prvé body v súťaži.
Konferenčná liga - 4. kolo:
ACF Fiorentina - AEK Atény 0:1 (0:1)
Gól: 35. Gačinovič
Breidablik Kópavogur - Samsunspor 2:2 (1:1)
Góly: 6. Ingvarsson, 72. Kristinsson - 20. a 55. Mouandilmadji
/Ľ. Šatka (Samsunspor) nebol na zápasovej súpiske pre zranenie/
FC Aberdeen - FC Noah 1:1 (0:0)
Góly: 45. Nisbet - 52. Mulahusejnovič
HNK Rijeka - AEK Larnaka 0:0
Jagiellonia Bialystok - KuPS Kuopio 1:0 (0:0)
Gól: 51. Pululu
KF Drita - KF Škendija 1:0 (1:0)
Gól: 21. Manaj
Legia Varšava - Sparta Praha 0:1 (0:1)
Gól: 41. Preciado
/L. Haraslín hral do 84. min., J. Surovčík (obaja Sparta) na lavičke/
Racing Štrasburg - Crystal Palace 2:1 (0:1)
Góly: 53. Emegha, 77. El Mourabet - 35. Mitchell
Shamrock Rovers - Šachťar Doneck 1:2 (0:1)
Góly: 87. Malley - 23. Elias, 77. Nazaryna
AZ Alkmaar – FC Shelbourne 2:0 (0:0)
Góly: 70. de Wit, 87. I. Jensen
Hamrun Spartans – Lincoln Red Imps 3:1 (0:0)
Góly: 65. El Fanis, 74. Smajlagič, 90.+2 Čorič – 57. B. Lopes, ČK: 79. Polito - 63. Torrilla
Lech Poznaň – FC Lausanne-Sport 2:0 (0:0)
Góly: 67. Ismaheel, 90.+5 Agnero
AC Omonia Nikózia – FK Dynamo Kyjev 2:0 (1:0)
Góly: 34. Semedo (z 11 m), 59. Neophytou
Raków Čenstochová – Rapid Viedeň 4:1 (2:0)
Góly: 40., 51. a 53. Diaby-Fadiga, 27. Brunes (z 11 m) - 75. Antiste
SK Sigma Olomouc – NK Celje 2:1 (2:1)
Góly: 8. a 42. Ghali – 29. Vidovič
/T. Huk odohral celý zápas, M. Hruška, M. Malý /všetci Olomouc) na lavičke/
Zrinjski Mostar - BK Häcken 2:1 (0:0)
Góly: 78. Čuže, 82. Bilbija - 40. S. Andersen
Universitatea Craiova – 1. FSV Mainz 05 1:0 (0:0)
Gól: 67. Al Hamlawi (z 11 m)