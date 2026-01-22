VIDEO: Na štadión v Holandsku sa dostali fanúšikovia bez lístkov. AS Rím vyhral šláger

Zápas Európskej ligy medzi FC Utrecht a RC Genk sa začal neskôr pre vypratanie sektora hostí na štadióne Galgenwaard.
Sektor bol vyprázdnený zásahovou jednotkou polície po tom, čo veľká skupina belgických fanúšikov, údajne približne sto ľudí, prešla cez vstupnú kontrolu vrátane bezpečnostnej prehliadky bez zakúpených lístkov. Infromoval o tom portál telegraaf.nl.
Futbalisti Olympique Lyon si vybojovali priamy postup do osemfinále Európskej ligy. Rozhodlo o tom ich víťazstvo v 7. kole ligovej fázy na pôde Young Boys Bern 1:0.
Istotu umiestnenia v prvej osmičke má aj Aston Villa po víťazstve 1:0 na pôde Fenerbahce Istanbul. Posledné kolo ligovej fázy je na programe o týždeň 29. januára.
Pre riziko, že by sa takto na štadión dostali fanúšikovia bez vstupenky alebo napríklad s nelegálnou pyrotechnikou, sa miestny krízový štáb rozhodol sektor hostí vypratať.
VIDEO: Polícia vstúpila do sektora, aby vyviedla fanúšikov
Pri vypratávaní došlo k tvrdým stretom. Zásahová jednotka bola agresívnou časťou fanúšikov RC Genk napádaná rozkopanými sedačkami a inými predmetmi, ako aj palicami.
Polícia použila okrem iného aj slzný sprej. Väčšina belgických fanúšikov však sektor opustila pokojne.
VIDEO: Konfrontácia fanúšikov s políciou
Vypratanie bolo ukončené okolo 21:19, no výkop zápasu sa následne ešte dlhší čas odkladal. Oba tímy absolvovali opätovnú rozcvičku. Krátko pred pol desiatou sa ako prví vrátili na ihrisko brankári RC Genk, aby sa znovu rozcvičili.
O niečo neskôr nasledovali za hlasného jasotu aj hráči FC Utrecht. O 21:50, teda o 50 minút neskôr, než bolo plánované, sa zápas napokon začal.
VIDEO: Vypratávanie sektora
Pôvodným zámerom bolo, aby sa fanúšikovia RC Genk, ktorí boli vyvedení z tribúny, znovu skontrolovali. Tí, ktorí mali platnú vstupenku a nemali pri sebe podozrivé predmety, sa mali vrátiť do sektora hostí.
Pre agresívne správanie časti fanúšikov voči polícii však bolo rozhodnuté, že všetci fanúšikovia budú poslaní späť domov. Časť z nich sa ešte nachádzala v autobusoch v okolí štadióna Galgenwaard. Ostatní neskôr nastúpili do autobusov a vrátili sa domov.
Slovenský brankár Dominik Greif tentoraz za francúzsky klub nechytal, prednosť dostal Remy Descamps. Lyon má na konte 18 bodov rovnako ako anglický tím. Zápas v Istanbule rozhodol Jadon Sancho, v drese domácich odohral celý duel obranca Milan Škriniar.
Feyenoord Rotterdam zdolal doma rakúsky Sturm Graz 3:0, slovenský reprezentant Leo Sauer sa dostal na ihrisko v 71. minúte.
Bez prehry sú naďalej futbalisti Plzne. Nad FC Porto viedli 1:0 gólom Lukáša Červa zo 6. minúty, ale na konci polčasu išiel predčasne pod sprchy Matěj Vydra. Napokon hostia využili početnú výhodu až na konci duelu, keď vyrovnal Deniz Gül. Český tím však má istotu, že si zahrá v súťaži aj po skončení ligovej fázy.
Šláger sa hral v Ríme, kde domáci AS v snahe preniknúť do top osmičky potreboval zvíťaziť nad Stuttgartom. To sa mu aj podarilo vďaka dvom gólom Niccolu Pisilliho a výhre 2:0.
Polepšila si aj portugalská Braga, keď zdolala Nottingham Forest 1:0 a tiež živí šancu na priamy postup.
Priamo do osemfinále Európskej ligy postúpi najlepších osem tímov. Ďalších šestnásť na 9. - 24. mieste zabojuje o vyraďovaciu časť v play off. Pre posledných dvanásť tímov sa účasť v súťaži končí.
Európska liga - kompletné výsledky 7. kola ligovej fázy
Brann Bergen - FC Midtjylland 3:3 (1:2)
Góly: 19. Holm, 68. Kornvig (z 11 m), 90+10. Soltvedt (z 11 m) – 6. Billing, 31. Brumado, 70. Erlič
Young Boys Bern - Olympique Lyon 0:1 (0:1)
Góly: 45+1. Maitland-Niles
/D. Greif (Lyon) na lavičke náhradníkov/
FC Viktoria Plzeň - FC Porto 1:1 (1:0)
Góly: 6. Červ - 90. Gul, ČK: 45.+4 Vydra (Plzeň)
/M. Tvrdoň (Plzeň) na lavičke náhradníkov/
PAOK Solún - Real Betis 2:0 (0:0)
Góly: 67. Živkovič, 86. Giakoumakis (z 11 m)
Malmö FF - Crvena Zvezda Belehrad 0:1 (0:1)
Gól: 16. Kostov
SC Freiburg - Maccabi Tel Aviv 1:0 (0:0)
Gól: 82. Matanovič
Feyenoord Rotterdam - Sturm Graz 3:0 (1:0)
Góly: 5. Watanabe, 68. Hadj Moussa, 90. Borges
/L. Sauer nastúpil za domácich v 71. minúte/
Fenerbahce Istanbul - Aston Villa 0:1 (0:1)
Gól: 25. Sancho
/M. Škriniar odohral za domácich celý zápas/
FC Bologna - Celtic Glasgow 2:2 (0:2)
Góly: 59. Dallinga, 72. Rowe – 6. Hatate, 41. Trusty, ČK: 34. Hatate (Celtic)
Red Bull Salzburg - FC Bazilej 3:1 (3:0)
Góly: 4. a 13. Alajbegovič, 35. Krätzig - 56. Agbonifo
Glasgow Rangers - Ludogorec Razgrad 1:0 (1:0)
Gól: 33. Diomande
OGC Nice - Go Ahead Eagles 3:1 (2:0)
Góly: 41. a 59. Gouveia, 10. Vanhoutte - 68. Stokkers
Ferencváros Budapešť - Panathinaikos Atény 1:1 (0:0)
Góly: 62. Yusuf (z 11 m) - 86. Zaroury
Dinamo Záhreb - FCSB 4:1 (2:1)
Góly: 11. a 71. Beljo, 7. Bakrar, 90.+3 Kulenovič - 42. Birligea
Celta Vigo - OSC Lille 2:1 (1:0)
Góly: 1. Swedberg, 69. Starfelt - 86. Giroud, ČK: 29. Sotelo (Celta)
SC Braga - Nottingham Forest 1:0 (0:0)
Gól: 54. Yates (vlastný), ČK: 90.+5 Anderson (Nottingham)
AS Rím - VfB Stuttgart 2:0 (1:0)
Góly: 40. a 90.+3 Pisilli
FC Utrecht - KRC Genk 0:2 (0:0)
Góly: 54. El Ouahdi, 83. Heymans (z 11 m)