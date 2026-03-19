Anglické tímy zachraňujú česť aspoň v nižších súťažiach. Betis predviedol skvelú otočku

Aston Villa oslavuje gól.
Aston Villa oslavuje gól. (Autor: TASR/PA via AP)
Sportnet, TASR|19. mar 2026 o 22:57
Porto si poradilo so Stuttgartom.

Futbalisti Aston Villy postúpili do štvrťfinále Európskej ligy. V osemfinále vyradili francúzsky Lille, v odvete ho zdolali 2:0.

V 54. minúte otvoril skóre John McGinn a v závere pridal poistku Leon Bailey.

Aston Villa sa vo štvrťfinále stretne s Bolognou, ktorá v talianskom súboji zvíťazila v odvete na pôde AS Rím 4:3 po predĺžení Rozhodujúci gól na Stadio Olimpico vsietil v 111. minúte Nicolo Cambiaghi.

Španielsky Betis zdolal Panathinaikos Atény jasne 4:0 a bez problémov dohnal gólový deficit po minulotýždňovej prehre 0:1. O miestenku v semifinále zabojuje s portugalskou Bragou.

Európska liga - odvety osemfinále

Aston Villa - OSC Lille 2:0 (0:0)

Góly: 54. McGinn, 86. Bailey

/prvý zápas: 1:0, postúpila Aston Villa/

Betis Sevilla - Panathinaikos Atény 4:0 (2:0)

Góly: 8. Ruibal, 45.+1 Amrabat, 53. Hernandez, 66. Antony

/prvý zápas: 0:1, postúpil Betis/

FC Porto - VfB Stuttgart 2:0 (1:0)

Góly: 21. Gomes, 72. Froholdt

ČK: 77. Nartey (Stuttgart) po 2. ŽK

/prvý zápas: 2:1, postúpilo Porto/

AS Rím - FC Bologna 3:4 pp (1:2, 3:3)

Góly: 32. Ndicka, 69. Malen (z 11 m), 80. Pellegrini - 22. Rowe, 45.+2 Bernardeschi (z 11 m), 58. Castro, 111. Cambiaghi

/prvý zápas: 1:1, postúpila Bologna/

SC Freiburg - KRC Genk 5:1 (2:1)

Góly: 19. Ginter, 25. Matanovič, 53. Grifo, 56. Suzuki, 79. Eggestein - 39. Smets

/prvý zápas 0:1, postúpil Freiburg/

Olympique Lyon - Celta Vigo 0:2 (0:0)

Gól: 61. Rueda, 90.+2 Jutgla

ČK: 19. Niakhate, 90.+6 Tagliafico (obaja Lyon) po 2. ŽK

/prvý zápas 1:1, postúpila Celta Vigo/

FC Midtjylland - Nottingham Forest 1:3 po 11 m (0:1)

Góly: 69. Erlić (Cho Gue-sung) – 41. N. Domínguez (Milenković), 52. Yates (McAtee)

/prvý zápas 1:0, postúpil Nottingham/

