Neuveriteľná otočka Slovana. Na začiatku nadstavenia prehrával, napokon berie všetky body

Niké liga - dohrávka 3. kola
Komárno - Slovan Bratislava 2:3 (0:0)
Góly: 62. Mashike, 71. Šmehyl - 63., 90+5. Šporar, 90+2. Ofori
Rozhodcovia: Marhefka - Poláček, Hrmo
ŽK: Boďa - Barseghjan, Šporar
Diváci: 1289
Komárno: Száraz - Krčík, Špiriak, Pillár, Rudzan - Šimko - Tamas (67. Kiss), Žák, Ožvolda (73. Boďa), Šmehyl (82. Palán) - Mashike (73. Ganbold)
Slovan: Takáč - Blackman, Lichý (85. Ofori), Kašia, Cruz - Barseghjan, Ibrahim (79. Ignatenko), Savvidis (79. Gajdoš), Yirajang (72. Weiss) - Šporar, Marcelli (72. Mak)
ZLATÉ MORAVCE. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zdolali 3:2 KFC Komárno v stredajšej dohrávke 3. kola Niké ligy v Zlatých Moravciach po obrate v nadstavenom čase. Tri body im v ňom zabezpečili zásahy Kelvina Oforiho a Andraža Šporara.
Za domácich skórovali najskôr v 62. minúte Elvis Mashike a v 71. minúte Šimon Šmehyl, zatiaľ čo v 62. minúte strelil svoj prvý gól po návrate do Slovana Šporar.
V druhej minúte nadstaveného času druhého polčasu vyrovnal z hranice pokutového územia Ofori a v šiestej minúte nadstaveného času rozhodol po štandardnej situácii svojím druhým presným zásahom slovinský kanonier.
VIDEO: Záver zápasu KFC Komárno - Slovan Bratislava
„Belasí“ sa tak v tabuľke posunuli na 2. priečku so stratou jedného bodu na prvú Žilinu, oproti ktorej odohrali o zápas menej.
Komárno nepredĺžilo sériu štyroch ligových duelov bez prehry a v tabuľke zostáva na 7. mieste. Brankár domácich Benjamín Száraz inkasoval po 346 minútach.
