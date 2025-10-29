Neuveriteľná otočka Slovana. Na začiatku nadstavenia prehrával, napokon berie všetky body

Andraž Šporar (Bratislava) a Šimon Šmehyl (Komárno) v zápase 3. kola dohrávky Niké ligy.
Fotogaléria (7)
Andraž Šporar (Bratislava) a Šimon Šmehyl (Komárno) v zápase 3. kola dohrávky Niké ligy. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|29. okt 2025 o 19:53
ShareTweet3

Za Slovan sa presadil aj Andraž Šporar.

Niké liga - dohrávka 3. kola

Komárno - Slovan Bratislava 2:3 (0:0)

Góly: 62. Mashike, 71. Šmehyl - 63., 90+5. Šporar, 90+2. Ofori

Rozhodcovia: Marhefka - Poláček, Hrmo

ŽK: Boďa - Barseghjan, Šporar

Diváci: 1289

Komárno: Száraz - Krčík, Špiriak, Pillár, Rudzan - Šimko - Tamas (67. Kiss), Žák, Ožvolda (73. Boďa), Šmehyl (82. Palán) - Mashike (73. Ganbold)

Slovan: Takáč - Blackman, Lichý (85. Ofori), Kašia, Cruz - Barseghjan, Ibrahim (79. Ignatenko), Savvidis (79. Gajdoš), Yirajang (72. Weiss) - Šporar, Marcelli (72. Mak)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

ZLATÉ MORAVCE. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zdolali 3:2 KFC Komárno v stredajšej dohrávke 3. kola Niké ligy v Zlatých Moravciach po obrate v nadstavenom čase. Tri body im v ňom zabezpečili zásahy Kelvina Oforiho a Andraža Šporara.

Za domácich skórovali najskôr v 62. minúte Elvis Mashike a v 71. minúte Šimon Šmehyl, zatiaľ čo v 62. minúte strelil svoj prvý gól po návrate do Slovana Šporar.

V druhej minúte nadstaveného času druhého polčasu vyrovnal z hranice pokutového územia Ofori a v šiestej minúte nadstaveného času rozhodol po štandardnej situácii svojím druhým presným zásahom slovinský kanonier.

VIDEO: Záver zápasu KFC Komárno - Slovan Bratislava

„Belasí“ sa tak v tabuľke posunuli na 2. priečku so stratou jedného bodu na prvú Žilinu, oproti ktorej odohrali o zápas menej.

Fotogaléria zo zápasu KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava (Niké liga - dohrávka 3. kola)
Na snímke zľava Šimon Šmehyl (Komárno) a Tigran Barseghjan (Bratislava) v zápase 3. kola dohrávky Niké ligy vo futbale medzi KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss starší v zápase 3. kola dohrávky Niké ligy vo futbale medzi KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke zľava Róbert Pillár (Komárno) a Andraž Šporar (Bratislava) v zápase 3. kola dohrávky Niké ligy vo futbale medzi KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke zľava Andraž Šporar (Bratislava) a Šimon Šmehyl (Komárno) v zápase 3. kola dohrávky Niké ligy vo futbale medzi KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava.
7 fotografií
Na snímke zľava Andraž Šporar (Bratislava) a Róbert Pillár (Komárno) v zápase 3. kola dohrávky Niké ligy vo futbale medzi KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke zľava Cesar Blackman (Bratislavava) a Ondřej Rudzan (Komárno) v zápase 3. kola dohrávky Niké ligy vo futbale medzi KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke zľava Rahim Ibrahim (Bratislava) a Martin Šimko (Komárno) zápase 3. kola Niké ligy vo futbale medzi KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava.

Komárno nepredĺžilo sériu štyroch ligových duelov bez prehry a v tabuľke zostáva na 7. mieste. Brankár domácich Benjamín Száraz inkasoval po 346 minútach.

VIDEO: Podcast Futbalnet s Mariánom Zemanom


Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
7
4
1
29:17
25
V
V
V
R
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
7
3
1
24:15
24
V
P
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
6
4
2
23:11
22
V
P
R
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
2
3
19:11
20
V
R
P
R
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
5
3
4
20:18
18
P
P
V
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
11
4
3
4
18:20
15
V
R
P
V
P
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
12
4
2
6
14:20
14
P
V
V
R
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
12
4
1
7
11:20
13
P
R
P
P
P
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
12
2
6
4
14:17
12
V
R
R
R
P
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
12
2
5
5
12:18
11
P
R
R
P
V
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
11
3
2
6
13:18
11
R
P
V
V
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
12
2
1
9
17:29
7
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti Spartaka Trnava.
    Futbalisti Spartaka Trnava.
    Séria negatívnych výsledkov je na konci. Trnava otočila skóre v priebehu jednej minúty
    dnes 19:55
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Neuveriteľná otočka Slovana. Na začiatku nadstavenia prehrával, napokon berie všetky body