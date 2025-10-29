ONLINE: KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga LIVE (3. kolo - dohrávka)

KOMÁRNO. Futbalisti KFC Komárno a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú dohrávku zápasu 3. kola Niké ligy.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava dnes (Niké Liga LIVE, 3. kolo, dohrávka, streda, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
29.10.2025 o 18:00
3. kolo
KFC Komárno
0:0
(0:0)
22' minúta
Prebiehajúci
Slovan Bratislava
Prehľad
ŽK: 22. Barseghjan (SBA). Rozhodca: Marhefka – Poláček, Hrmo.
Prenos
22
Žltá karta pre tím ŠK Slovan Bratislava (Tigran Barseghjan). Hosťujúci krídelník zostrelil domáceho hráča Žáka a zaslúžene vidí žltú kartu.
21
Po centri Cruza dokázal zakončiť v pokutovom území akrobaticky Andraž Šporar, ale loptu poslal vedľa brány.
20
Tento krát bol na druhej strane faulovaný Nino Marcelli. Sandro Cruz bude zahrávať štandardnú situáciu Slovana.
18
Rahim Ibrahim sa dopustil faulu pri súboji s Ožvodlom. Komárno bude zahrávať štandardnú situáciu.
16
Zaujímavá príležitosť hostí! Yirajang si výborne zbehol na loptu za domácu obranu, ale v rozhodujúcej chvíli sa pošmykol.
14
Domáci futbalisti zahrávali rohový kop. K odrazenej lopte sa na ľavej strane dostal Špyriak! Jeho prudký pokus dokázal Dominik Takáč vytesniť!
12
Savvidis po rohovom kope veľmi šikovne sklepol loptu na arménskeho futbalistu Tigrana Barseghjana, ktorý z prvej vypýlil, ale jeho pokus bol zblokovaný.
10
Krčík dokázal na pravej strane šikovne zablokovať Yirajanga. Hostia budú zahrávať rohový kop.
8
Tempo zápasu zatiaľ nie je vysoké. Momentálne sú pri lopte hostia z Bratislavy, ktorí komibinujú na útočnej polovici.
6
Domáci hráč Ožvolda poslal výbornú loptu z ľavej strany na zbiehajúceho Žáka! Domáci stredopoliar z prvej vypálil, ale loptu poslal vysoko nad bránu.
4
Andraž Šporar si zbiehal na dlhý pas za domácu obranu, ale domáca obrana si poradila.
3
Na hracej ploche sa objavili až dve lopty. Hlavný arbiter na malú chvíľu hru prerušil.
2
Adam Krčík posielal centrovanú loptu z pravej strany do pokutového územia. Na center si skákal domáci útočník Mashike Sukisa, ale cez Lichého sa nepresadil.
1
Domáci futbalisti otvorili výkopom dnešný zápas.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
KFC Komárno: Száraz – Rudzan, Pillár, Špiriak, Krčík – M. Šimko, Šmehyl, Ožvolda, Žák, Tamás – Mashike Sukisa.
Náhradníci: Dlubáč – Bayemi, Boďa, Gamboš, Ganbold, Kiss, T. Németh, Palán, Pastorek.
Tréner: Mikuláš Radvanyi
ŠK Slovan Bratislava: Dominik Takáč – Blackman, Lichý, Kašia, Cruz – Barseghjan, Ibrahim, Savvidis, Yirajang – Šporar, Marcelli.
Náhradníci: Macík – Fogning, Gajdoš, Ignatenko, Ofori, Mak, Mustafić, Weiss, Wimmer.
Tréner: Vladimír Weiss
Rozhodca: Marhefka – Poláček, Hrmo.
Vítam Vás pri sledovaní odloženého zápasu Nike ligy medzi KFC Komárno a ŠK Slovan Bratislava.
KFC Komárno
Domáci futbalisti sa po rozpačitom začiatku sezóny rozohrali k slušným výkonom. Komárno odohralo v doterajšom priebehu sezóny 11 duelov a má na svojom konte 14 bodov a negatívne skóre 12:17. Komárnu patrí aktuálne 7. pozícia. Svoj posledný ligový zápas odohrali domáci futbalisti na pôde AS Trenčín. Po veľmi dobrom výkone si dokázali odniesť všetky body po tesnej výhre 0:1. Jediný gól celého zápasu strelil Šimon Šmehyl.
ŠK Slovan Bratislava
Zverenci Vladimíra Weissa staršieho zažívajú hernú aj výsledkovú krízu. Po prehre na holandskej pôde proti domácemu Alkmaaru 0:1 prehrali aj v domácej súťaži proti nováčkovi z Prešova tesne 0:1. Jediný gól celého zápasu strelil hosťujúci Roman Begala. Prešovčania boli počas zápasu lepším mužstvom a zaslúžene zvíťazili. Slovan nazbieral v sezóne zatiaľ 21 bodov a má pozitívne skóre 21:13. Aktuálne mi patrí 3. pozícia.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
7
4
1
29:17
25
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
6
4
2
23:11
22
V
P
R
V
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
6
3
1
21:13
21
P
V
V
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
5
3
4
20:18
18
P
P
V
V
V
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
10
5
2
3
16:10
17
R
P
R
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
11
4
3
4
18:20
15
V
R
P
V
P
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
4
2
5
12:17
14
V
V
R
R
P
8
AS TrenčínAS Trenčín
12
4
1
7
11:20
13
P
R
P
P
P
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
12
2
6
4
14:17
12
V
R
R
R
P
10
MFK SkalicaMFK Skalica
12
2
5
5
12:18
11
P
R
R
P
V
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
11
3
2
6
13:18
11
R
P
V
V
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
11
2
1
8
16:26
7
P
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body