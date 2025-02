V súboji tabuľkových susedov sa body delili, Komárno početnú prevahu nevyužilo

/zdroj: KFC Komárno/:

Mikuláš Radványi, tréner Komárna: "Máme za sebou ťažký týždeň. Ja som mal obavy z toho, ako to zvládnu hráči, ktorí mali len vo štvrtok prvý spoločný tréning. Nebolo to jednoduché, napriek tomu si myslím, že až na úvod zápasu, keď 10 minút to nebolo ideálne, sme mali veľmi silný úsek tých 20 minút. Tam sme mali zápas rozhodnúť, vypracovali sme si tam šance, z čoho sme mali dať gól.

Vylúčenie nám viac uškodilo ako pomohlo, lebo potom sme neboli dostatočne trpezliví, nakopávali sme vysoké lopty, tam sme ich strácali a už to nebolo ono. Myslím si však, že moji chlapci odovzdali všetko, odohrali veľmi dobrý zápas, ale na druhej strane musím povedať, že keď nedáte gól, nemôžete pomýšľať na víťazstvo."

David Oulehla, tréner MFK Skalica: "Ťažké stretnutie, ako každé ligové. Chystali sme sa na to, že súper tam pôjde jednoduchou dlhou prihrávkou za nás, že si bude vytvárať tlak v poslednej tretine ihriska. To sa viac-menej potvrdilo. V tom je súper najsilnejší a nepríjemný. Z toho vznikajú nejaké štandardné situácie, autové situácie, priame kopy či rohy.

S tým sme si viac-menej poradili. V prvom polčase nás podržal brankár, domáci boli agresívnejší, boli lepší než my. V druhom polčase sme sa po vystriedaní nadychovali k tomu, čo sme chceli hrať. Keď sme to mohli zlomiť, prišlo to vylúčenie. To veľmi ovplyvnilo zápas. V desiatich hráčoch sme ešte trafili tyčku. Bod vonku berieme, hráči to odpracovali."