Michalovce obrala o radosť penalta v nadstavení. Komárno zabodovalo aj napriek vylúčeniu

Niké liga - 13. kolo
Komárno - Michalovce 1:1 (0:0)
Góly: 90.+2 Bayemi (z 11 m) - 63. Ramos (z 11 m). ŽK: Kiss - Cottrell, ČK: 62. Kiss (Komárno) po 2 ŽK
Rozhodovali: Gemzický – Jekkel, Vitko
Diváci: 280
Komárno: Száraz – Krčík (46. Ganbold), Špiriak (85. Rudzan), Pillár, Kiss – M. Šimko – Tamas (70. Bayemi), Žák, Ožvolda (88. Palán), Šmehyl (88. Gamboš) – Mashike
Michalovce: Lukáč – Čurma, Bednár, Dzocenidze (40. Bahi), Pauschek – Cottrell, Zubairu, Ramos (90+1. M. Begala) – Brosnan (90+1. López), Paulauskas, Taylor-Hart (85. Ahl)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
KOMÁRNO. Futbalisti KFC Komárno a MFK Zemplín Michalovce si v 13. kole Niké ligy delili body po remíze 1:1.
Oba presné zásahy prišli z pokutových kopov, najskôr za hostí skóroval v 63. minúte Samuel Ramos a v druhej minúte nadstaveného času druhého polčasu sa tešil na domácej strane Christian Bayemi.
Komárnu sa nepodarilo v druhom stretnutí za sebou naplno bodovať, v tabuľke má po 13 odohraných dueloch 15 bodov.
Michalovce nezvíťazili už treťom stretnutí v rade, na konte majú 19 bodov.
Michalovčania boli od úvodu aktívnejším tímom na trávniku, ale dlho si nevedeli vypracovať výraznejšiu šancu.
Dôležitý okamih duelu prišiel v 62. minúte, po druhej žltej karte sa porúčal z ihriska domáci Kiss a Ramos poslal hostí do vedenia z pokutového kopu.
Komárno sa nevzdalo ani za početnej nevýhody, v nadstavenom čase sa mu podarilo vybojovať aspoň zisk bodu. Pevné nervy preukázal z bieleho bodu Bayemi.