Michalovce obrala o radosť penalta v nadstavení. Komárno zabodovalo aj napriek vylúčeniu

Fotka zo zápasu Komárno - Michalovce.
Fotka zo zápasu Komárno - Michalovce. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|2. nov 2025 o 17:29
Červenú kartu po 63. minútach hry videl Filip Kiss.

Niké liga - 13. kolo

Komárno - Michalovce 1:1 (0:0)

Góly: 90.+2 Bayemi (z 11 m) - 63. Ramos (z 11 m). ŽK: Kiss - Cottrell, ČK: 62. Kiss (Komárno) po 2 ŽK

Rozhodovali: Gemzický – Jekkel, Vitko

Diváci: 280

Komárno: Száraz – Krčík (46. Ganbold), Špiriak (85. Rudzan), Pillár, Kiss – M. Šimko – Tamas (70. Bayemi), Žák, Ožvolda (88. Palán), Šmehyl (88. Gamboš) – Mashike

Michalovce: Lukáč – Čurma, Bednár, Dzocenidze (40. Bahi), Pauschek – Cottrell, Zubairu, Ramos (90+1. M. Begala) – Brosnan (90+1. López), Paulauskas, Taylor-Hart (85. Ahl)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

KOMÁRNO. Futbalisti KFC Komárno a MFK Zemplín Michalovce si v 13. kole Niké ligy delili body po remíze 1:1.

Oba presné zásahy prišli z pokutových kopov, najskôr za hostí skóroval v 63. minúte Samuel Ramos a v druhej minúte nadstaveného času druhého polčasu sa tešil na domácej strane Christian Bayemi.

Komárnu sa nepodarilo v druhom stretnutí za sebou naplno bodovať, v tabuľke má po 13 odohraných dueloch 15 bodov.

Michalovce nezvíťazili už treťom stretnutí v rade, na konte majú 19 bodov.

Michalovčania boli od úvodu aktívnejším tímom na trávniku, ale dlho si nevedeli vypracovať výraznejšiu šancu.

Dôležitý okamih duelu prišiel v 62. minúte, po druhej žltej karte sa porúčal z ihriska domáci Kiss a Ramos poslal hostí do vedenia z pokutového kopu.

Komárno sa nevzdalo ani za početnej nevýhody, v nadstavenom čase sa mu podarilo vybojovať aspoň zisk bodu. Pevné nervy preukázal z bieleho bodu Bayemi.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
8
4
1
33:17
28
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
8
3
1
27:16
27
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
13
7
4
2
26:12
25
V
V
P
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
2
3
19:11
20
V
R
P
R
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
5
4
4
21:19
19
R
P
P
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
4
3
5
19:23
15
P
V
R
P
V
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
4
3
6
15:21
15
R
P
V
V
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
12
4
1
7
11:20
13
P
R
P
P
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
13
2
6
5
12:18
12
R
P
R
R
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
12
3
3
6
13:18
12
R
R
P
V
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
13
2
6
5
14:21
12
P
V
R
R
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
13
2
1
10
18:32
7
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

