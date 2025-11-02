ONLINE: KFC Komárno - MFK Zemplín Michalovce dnes, Niké liga LIVE (13. kolo)

KOMÁRNO. Futbalisti KFC Komárno a MFK Zemplín Michalovcednes hrajú zápas 13. kola Niké ligy.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: KFC Komárno - MFK Zemplín Michalovce dnes (Niké Liga LIVE, 13. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
02.11.2025 o 15:30
13. kolo
KFC Komárno
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Michalovce
Prehľad
Rozhodca: Gemzický – Jekkel, Vitko.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 13. kola NIKÉ ligy medzi KFC Komárno a MFK Zemplín Michalovce.
Komárno je po 12. kolách na 7. mieste so ziskom 14 bodov. Z 12 odohraných zápasov má na konte 4 výhry, 2 remízy a 6 prehier. Naposledy prehrali v domácom zápase so Slovanom Bratislava 2:3.
Michalovce sú na 5. mieste, na konte majú o 4 body viac ako Komárno. Z 12 odohraných zápasov majú na konte 5 výhier, 3 remízy a 4 prehry. Naposledy prehrali doma s Dunajskou Stredou 2:4.
Tieto tímy sa naposledy stretli v auguste tohto roka. Vtedy sa z víťazstva 3:1 tešili Michalovčania.
Komárno je po 12. kolách na 7. mieste so ziskom 14 bodov. Z 12 odohraných zápasov má na konte 4 výhry, 2 remízy a 6 prehier. Naposledy prehrali v domácom zápase so Slovanom Bratislava 2:3.
Michalovce sú na 5. mieste, na konte majú o 4 body viac ako Komárno. Z 12 odohraných zápasov majú na konte 5 výhier, 3 remízy a 4 prehry. Naposledy prehrali doma s Dunajskou Stredou 2:4.
Tieto tímy sa naposledy stretli v auguste tohto roka. Vtedy sa z víťazstva 3:1 tešili Michalovčania.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
8
4
1
33:17
28
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
8
3
1
27:16
27
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
13
7
4
2
26:12
25
V
V
P
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
2
3
19:11
20
V
R
P
R
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
5
3
4
20:18
18
P
P
V
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
4
3
5
19:23
15
P
V
R
P
V
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
12
4
2
6
14:20
14
P
V
V
R
R
8
AS TrenčínAS Trenčín
12
4
1
7
11:20
13
P
R
P
P
P
9
MFK SkalicaMFK Skalica
13
2
6
5
12:18
12
R
P
R
R
P
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
12
3
3
6
13:18
12
R
R
P
V
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
13
2
6
5
14:21
12
P
V
R
R
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
13
2
1
10
18:32
7
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body