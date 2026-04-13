Tím musí hrať s osobnosťou. Upozorňuje Koke pred možným obratom Barcelony v odvete

Lamine Yamal z Barcelony (uprostred) strieľ pred Ademolom Lookmanom z Atlética Madrid (vľavo) a Kokeom z Atlética Madrid. (Autor: TASR/AP)
SITA|13. apr 2026 o 17:42
Stredopoliar Koke zo španielskeho futbalového klubu Atlético Madrid vyhlásil, že jeho tím musí hrať s "osobnosťou", aby znemožnil prípadný obrat FC Barcelona vo štvrťfinále Ligy majstrov.

Rojiblancos v prvom zápase na Camp Nou zvíťazili 2:0 a v utorok na domácom štadióne privítajú španielskeho majstra s cieľom postúpiť do semifinále LM prvýkrát od roku 2017.

Katalánci sú päťnásobní víťazi súťaže o "ušatú trofej", v minulej sezóne sa dostali do najlepšej štvorky a na štadión Metropolitano prichádzajú odhodlaní vyvíjať tlak na domácich a prípadne otočiť nepriaznivé skóre.

"Bude nesmierne dôležité prekonať ich obvyklé napádanie. Je to tím, ktorý napáda veľmi vysoko, tlačí svoj obranný rad takmer až k polovici ihriska, tlačí na vás a dusí vás. A práve tu prichádza naša osobnosť - keď prichádza čas hrať, chcieť loptu, byť dostupný, robiť nábehy za obranu," povedal Koke pre španielsku tlač.

Pôjde už o tretie meranie síl oboch rivalov za ostatné dva týždne a zároveň šieste v tejto sezóne, pričom Atlético vyradilo Barcelonu v semifinále Kráľovského pohára.

"Stretli sme sa mnohokrát v tomto roku. Dobre sa poznáme a bude veľmi dôležité zobrať im loptu, dobre zaútočiť do voľných priestorov a mať odvahu chcieť loptu a nestratiť ju," pokračoval Koke.

Ten skóroval proti FC Barcelone v štvrťfinále Ligy majstrov 2014, keď Atlético - ktoré nikdy túto súťaž nevyhralo - postúpilo až do finále, podobne ako v roku 2016. V oboch prípadoch však prehralo s mestským rivalom Realom Madrid.

"Ten gól som si pozrel už niekoľkokrát. Je pravda, že keď sa blížia takéto zápasy, snažíte sa motivovať a vizualizujete si veľa pozitívnych momentov, ako v roku 2014, 2016 a aj v prvom zápase pred týždňom," priznal Koke.

Tréner Atlética Diego Simeone bol pred odvetou veľmi zdržanlivý a neprezradil, či bude pripravený nastúpiť slovinský brankár Jan Oblak. Nekomentoval ani ďalšie záležitosti.

"Dobre si uvedomujeme silu súpera, ktorý nás čaká. Náš cieľ sa nemení - postúpiť ďalej," uviedol.

