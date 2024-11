Milovali ho na Slovane i v Trnave: Sľúbili nám milión, ale sme sa zasmiali, tvrdí

Mal svojský štýl, loptu zobral ako do trezoru a bolo takmer nemožné mu ju zobrať. Mal extrémne silné nohy a výbornú stabilitu. Obrancovia ho okopávali, ale márne.

V rozhovore pre Sportnet spomína na slávne časy Slovana aj to, že ho v Trnave nosili na rukách. Aké platy mali za socializmu, ale aj po prechode na profesionálnu zmluvu. Ako vládal aj pred zápasom flámovať a prečo už nepije. Priznal, ako bojuje so zákernou chorobou.

Rijkaard mal jednu nohu ako celé moje telo. Keď som prišiel do krčmy vo Valalikoch, kamaráti sa ma pýtali, či som videl Gullita a Van Bastena. 'Aj som si s nimi ruku podal.' Len neveriacky krútili hlavou. Zrazu mi všetci podávali ruky, akoby verili, že tam čosi ostalo po hviezdnych futbalistoch.

Súčasný Slovan v utorok (26. novembra) privíta slávne AC Miláno. V roku 1992 ste proti rovnakej značke čelili aj vy. Ako na to spomínate?

Bolo to zábavné. Milánčania už vtedy trénovali najmä s loptou, kým my sme behali v kanadách po snehu. Keď som dostal loptu do nohy, vedel som ju podržať, ale naši obrancovia dávali väčšinou dlhé odkopy, ku ktorým som sa ani nedostal.

V prvom polčase som bol asi desaťkrát v ofsajde, možno aj viac. Stopér Baresi niečo zakričal a všetci obrancovia boli tri metre predo mnou. Boli perfektne zohraní. Nič som im nerozumel. Tréner Dušan Galis už bol vytočený a kričal: 'Choď von.' Nevedel som na to nájsť recept, bolo to pre mňa úplne nové.