Slovnaft Cup priniesol ďalšie prekvapenie. Nikéligista nestrelili tímu z II. ligy ani gól

Slovnaft Cup - osemfinále
MFK Tatran Liptovský Mikuláš - KFC Komárno 1:0 (1:0)
Góly: 31. Bartoš. Rozhodcovia: Gemzický - Vorel, Hrmo
ŽK: Pastorek (Komárno)
Diváci: 284
Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš postúpili do štvrťfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu.
Druholigista zdolal v piatkovom domácom dueli účastníka Niké ligy KFC Komárno 1:0. O jediný gól sa postaral kapitán domácich Richard Bartoš po rohovom kope v 31. minúte.
Liptáci sa vo štvrťfinále predstavia proti prvoligovému Prešovu. Súboj o postup medzi najlepšiu štvorku sa hrá na jeden zápas, pričom úradný termín je stanovený na 4. marca.