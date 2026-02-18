Slovnaft Cup priniesol ďalšie prekvapenie. Nikéligista nestrelili tímu z II. ligy ani gól

Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš. (Autor: Facebook/MFK Tatran Liptovský Mikuláš)
TASR|18. feb 2026 o 17:59
Liptáci sa vo štvrťfinále predstavia proti prvoligovému Prešovu.

Slovnaft Cup - osemfinále

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - KFC Komárno 1:0 (1:0)

Góly: 31. Bartoš. Rozhodcovia: Gemzický - Vorel, Hrmo

ŽK: Pastorek (Komárno)

Diváci: 284

Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš postúpili do štvrťfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu.

Druholigista zdolal v piatkovom domácom dueli účastníka Niké ligy KFC Komárno 1:0. O jediný gól sa postaral kapitán domácich Richard Bartoš po rohovom kope v 31. minúte.

Liptáci sa vo štvrťfinále predstavia proti prvoligovému Prešovu. Súboj o postup medzi najlepšiu štvorku sa hrá na jeden zápas, pričom úradný termín je stanovený na 4. marca.

