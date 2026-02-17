Slovan má dátový tromf z exotiky. Vyšiel nám fantasticky, všetci sú unesení, tvrdí šéf

Opäť ako Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Bratislavský Slovan vletel do jarnej časti vo veľkom štýle, keď profesorskou demoláciou Dunajskej Stredy (3:0) potvrdil rolu favorita. O to tvrdší bol následný náraz – domáci kolaps s Trenčínom (0:2) vrátil majstra drsne na zem.
Slovanisti však nemajú luxus vŕtať sa v chybách. Už túto stredu o 18:00 (vysiela STVR na Dvojke) ich čaká zápas osemfinále Slovenského pohára na pôde najväčšieho rivala z Trnavy.
Zápas naberá na obrátkach aj pri pohľade do štatistík. Kým Slovan v lige neohrozene dominuje už sedem rokov, v národnom pohári jeho ambície vyhasínajú štyri sezóny po sebe.
Naopak, trnavský Spartak si vybudoval povesť špecialistu na Slovnaft cup, hoci všetky tri nedávne triumfy dosiahol pod taktovkou trénera Michala Gašparíka, ktorý v lete 2025 odišiel do poľského Gornika Zabrze.
V základe iba Markovič
Teraz má Trnava novú identitu – španielskeho trénera Antonia Muñoza, ktorý túži na tieto úspechy nadviazať vlastným, ofenzívnym štýlom.
Generálny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík junior v podcaste na Tehelnom poli poodhalil zákulisie príchodu štyroch zimných posíl určených na okamžitý reštart tímu.
Do hry už aktívne vstúpil srbský stopér Svetozar Marković, ktorý v úvodných kolách dirigoval obranu zo základnej zostavy. Svoju šancu z lavičky už dostali aj kreatívny Niko Janković a mladý útočník Adam Griger.
Mnohí fanúšikovia sa však upierajú na jedno meno, ešte nezasiahol do hry. Dostane v búrlivej atmosfére trnavského derby šancu aj historicky prvý Japonec v belasom drese? Vytiahne Slovan proti Spartaku Daikiho Matsuoku?
Príchod Jankoviča
Prestupová zima priniesla odchod miláčika tribún Marka Tolića, no Slovan v tomto prípade reagoval rýchlo.
„Som rád, ako sa to celé vyvinulo. Teší ma, že sme mohli vyhovieť Markovi v tejto situácii, ktorá je pre jeho život kľúčová. Následne sme našli naozaj veľmi dobré riešenie, ktorému do budúcna verím,“ uviedol Kmotrík na margo príchodu Nika Jankoviča.
Práve chorvátsky talent bol v lete 2025 blízko k prestupu do európskeho veľkoklubu.
„Mal výborne nakročené do Fenerbahçe k trénerovi Josému Mourinhovi, no po jeho odvolaní transfer stroskotal. To vyvolalo jeho určitý mentálny úpadok, pridali sa trošku problémy v klube a my sme túto súhru okolností využili," opisoval Kmotrík.
Veľa možností
"Dovolím si povedať, že ak by sa toto nestalo, nemali by sme šancu o hráčovi s takouto kvalitou ani rozmýšľať. Jeho cena sa vtedy pohybovala okolo 5 miliónov eur, čo by bolo nad naše reálne možnosti. U neho je variabilita naozaj veľká a myslím si, že trénerom dáva veľa nových možností,“ dopĺňa generálny riaditeľ.
Chorvátsky denník Novi List tvrdí, že suma, ktorú má Slovan zaplatiť, je fixne stanovená na štyri milióny eur, čo by bol slovenský rekord.
Slovan zvolil pri všetkých troch hráčoch (Jankovič, Griger, Matsuoka) model hosťovania s opciou.
„Pri Grigerovi a Jankovičovi ide o ročné hosťovanie, pri Daikim je to na rok a pol. Vo všetkých prípadoch je opcia dobrovoľná. Pre mňa bolo veľmi dôležité, aby sme mali reálnu šancu hráčov odkúpiť, ak potvrdia kvalitu. Nechcem privádzať hráčov na krátkodobé hosťovania bez možnosti ich získania,“ vysvetľuje Kmotrík s tým, že aj preto boli rokovania o výške kúpnej ceny zdĺhavejšie.
Japonský „unikát“
Okrem Jankoviča prišiel aj mladý slovenský útočník Adam Griger. „Je to klasická ‚deviatka‘, typ útočníka, ktorý sa dnes hľadá len ťažko. Myslím si, že po skončení v ‚21-tke‘ bude mať otvorené dvere aj do seniorskej reprezentácie. Je motivovaný, hladný po úspechu a verím, že u nás zabojuje o svoj trvalý prestup,“ nešetrí chválou Kmotrík.
Najväčšiu exotiku však prináša Daiki Matsuoka. Ak niekto hľadá prirovnanie, ide o ázijského N’Golo Kantého či japonského Lobotku – hráča, ktorý je pre rovnováhu tímu nenahraditeľný.
„Pri jeho hľadaní sme pracovali s dátami a systémom scoutingu. Daiki nám vyšiel fantasticky, priam nadpriemerne. Video-scouting jeho potenciál len potvrdil,“ prezrádza Ivan Kmotrík ml.
Mimoriadny charakter
„Ak potvrdí to, čo dátovo ukazoval vo svojom predchádzajúcom pôsobisku, tak sa nemáme o čo báť. Sú to naozaj fantastické dáta, ktoré napĺňal v rámci behania, aktivity na ihrisku a celkového prínosu pre hru. Myslím si, že je to presne ten typ hráča, ktorý by mohol našu hru nielen zdokonaliť alebo vylepšiť, ale možno jej dať úplne iný charakter,“ hovorí nadšene Kmotrík.
Podľa šéfa klubu je Daiki nielen unikátny športovec, ale aj mimoriadny charakter.
„Je neuveriteľné sledovať, ako reaguje a ako sa už začal učiť po slovensky. Keď sa o ňom rozprávame v rámci realizačného tímu, všetci sú z neho unesení. Z jeho strany je to cesta za snom. Naozaj sníval o tom, že pôjde do Európy, a my mu tento sen plníme.
On k tomu pristupuje s obrovským odhodlaním. Japonský futbal urobil neskutočný progres – vidíme ich v Premier League aj v Bundeslige. Bolo by pekné, keby bol Daiki ďalším úspešným želiezkom japonského futbalu.“
Nová éra v Trnave: Španielska cesta
Zatiaľ čo Slovan zbrojil v každej formácii, v Trnave nastali zmeny najmä v štruktúrach. Po jesennom odvolaní Michala Ščasného a dočasnom vedení športovým riaditeľom Martinom Škrtelom, tím od januára 2026 oficiálne prevzal tréner Antonio Muñoz.
Španiel, ktorý predtým pôsobil aj ako asistent v DAC Dunajská Streda, podpísal zmluvu do leta 2027.
Jeho hlavnou úlohou je vniesť tímu ofenzívnejšie DNA a väčšiu dominanciu na lopte. V prvých dvoch jarných kolách však Spartak pod jeho vedením zatiaľ dvakrát remizoval (1:1 v Michalovciach a 0:0 so Žilinou).
Posila z Chorvátska
Trnavčania v januári taktiež predstavili novú tvár v kádri. Je ňou Marin Laušić, 24-ročný chorvátsky stredopoliar, ktorý prišiel ako voľný hráč z lotyšského klubu FK Liepaja.
Od Laušića si v Trnave sľubujú predovšetkým zvýšenie kreativity v strede poľa, čo môže byť v stredajšom osemfinále proti Slovanu kľúčovým faktorom.
„Bude to ťažký zápas, pohárový, na jedno stretnutie. Dáme do toho všetko a verím, že postúpime.
Slovan má kvalitnú ofenzívu, na to si musíme dať pozor, ale budeme sa snažiť hrať náš futbal a verím, že ich týmito zbraňami porazíme,“ vyhlásil odchovanec Spartaka Erik Sabo.