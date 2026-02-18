ONLINE: FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava dnes, Slovnaft Cup LIVE (osemfinále)

Spartak Trnava - Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu osemfinále Slovnaft Cupu. (Autor: Sportnet)
Sportnet|18. feb 2026 o 15:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu osemfinále Slovnaft Cupu: FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava.

Futbalisti FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú zápas osemfinále Slovnaft Cupu v ročníku 2025/2026.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Kde sledovať Slovnaft Cup?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Slovenský pohár - Slovnaft cup Osemfinále 2025/2026
18.02.2026 o 18:00
Trnava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Dnes sú na programe dva súboje osemfinále Slovnaft Cupu. O 15:30 hostí Liptovský Mikuláš Komárno a o 18:00 sa začína duel medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava. Na víťaza tohto zápasu už vo štvrťfinále čaká Podbrezová.

Trnava prešla v Slovnaft Cupe cez Nitru (4:1), Belušu (4:0) a Šamorín (2:1 po penaltách).

Slovan vyradil Nadszeg (4:2), Piešťany (5:0) a Trenčianske Stankovce (6:1).

V lige Spartak v minulom kole remizoval so Žilinou 0:0, belasí prehrali s Trenčínom 0:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Slovensko

    dnes 15:00
