Pred 90 rokmi sa narodil trénerský velikán. Jozef Vengloš oslavuje životné jubileum

V stredu 18. februára uplynie 90 rokov od narodenia slovenského futbalového odborníka Jozefa Vengloša. Rodák z Ružomberka, ktorý zomrel 26. januára 2021, patril na Slovensku k najvýraznejším futbalovým postavám.
Ešte za čias federálnej reprezentácie ČSSR bol spolu s Václavom Ježkom ako tréner pri najväčšom úspechu – titule majstrov Európy 1976 v Belehrade.
Tréner 20. storočia
Vengloša vyhlásili za trénera 20. storočia na Slovensku, vlani na jeho počesť uviedli do kín životopisný film Joe the First. Venglošov život bol spätý so Slovanom Bratislava, s ktorým ešte ako hráč a kapitán získal v roku 1955 titul majstra Československa.
Preto aj pri oslave jubilea 75 rokov dostal od gratulantov modrú ružu, „keďže mal belasé srdce“. Vengloš ako hráč pôsobil v československej B-reprezentácii, olympijskom výbere či výbere ligy.
S trénerskou kariérou začal v roku 1966 v Austrálii, ako kouč FC Sydney Prague (1967 – 1969) sa stal víťazom Austrálskeho pohára a austrálskej ligy. Neskôr sa stal aj trénerom austrálskej reprezentácie.
Po návrate od „protinožcov“ viedol VSS Košice (1969-1971), súčasne bol aj trénerom reprezentácie do 23 rokov, s ktorou získal tiež titul majstra kontinentu. V rokoch 1973 až 1976 bol hlavný tréner Slovana Bratislava, s ktorým sa stal dvakrát majstrom Československa a vyhral aj Československý pohár.
Majster Európy z pozície asistenta
Vengloš patril ako asistent Václava Ježka k hlavným strojcom zlatého belehradského úspechu československých futbalistov, ktorí v roku 1976 získali historický titul majstrov Európy. Ako kouč získal bronz z ME 1980 a piate miesto z MS 1990.
Ako tréner sa predstavil aj na neúspešných MS 1982. Presadil sa aj na klubovej úrovni. V roku 1983 sa stal trénerom Sportingu Lisabon, viedol FT Kuala Lumpur. V roku 1990 sa navždy zapísal do histórie futbalu ako prvý nebritský lodivod anglického klubu v najvyššej súťaži v kolíske futbalu, Aston Villu tak viedol do roku 1991.
V rokoch 1986 a 1987 pracoval s reprezentáciou Malajzie, v rokoch 1987 až 1990 viedol Československo, na lavičke ktorého opäť v spolupráci so súputníkom Václavom Ježkom prenikli na MS v Taliansku až do štvrťfinále.
Pracoval aj vo Fenerbahce Istanbul, neskôr trénoval Omán, Celtic Glasgow, v ktorom dostal prezývku Dr. Jo a do ktorého pritiahol Ľubomíra Moravčíka. Trénerskú kariéru uzavrel v japonskom Jef United Ičihara.
Prvý tréner samostatného Slovenska
V roku 1993 sa logicky stal prvým trénerom reprezentácie samostatného Slovenska. Viedol ju od 6. apríla 1993 do 15. júna 1995 s bilanciou 16 zápasov – 5 výhier, 4 remízy a 7 prehier.
Neuspel s tímom v kvalifikácii ME 1996 v Anglicku a tak ešte v jej priebehu ho vymenil Jozef Jankech. Venglošovo viacnásobné angažovanie do úlohy trénera Výberu sveta a Európy bolo potvrdením jeho výnimočných trénerských kvalít.
Do roku 2013 pôsobil ako šéf Aliancie európskych futbalových trénerov a pravidelne prednášal o futbale v 120 krajinách. Bol predsedom UEFA komisie pre technický pokrok, technickým poradcom FIFA, členom výkonného výboru SFZ, poradcom prezidenta SR aj ministerstva školstva SR.
Má na konte viaceré vyznamenania od FIFA a UEFA, v roku 2001 sa stal aj laureátom ceny Krištáľové krídlo v kategórii šport za vynikajúce výsledky v oblasti trénerstva a za dlhoročnú reprezentáciu slovenského futbalu po celom svete.