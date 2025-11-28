Najlepší výkon Slovana. Weiss? Dlho som ho takto schuti hrať nevidel, tvrdí legenda

BRATISLAVA. Tehelné pole konečne zažilo európsky večer, ktorý rozohrial nielen tribúny, ale aj srdcia všetkých, čo v posledných týždňoch trpeli pri výkyvoch belasých.
Slovan Bratislava sa vo štvrtom zápase ligovej fázy Konferenčnej ligy 2025/26 dočkal prvých bodov – a rovno víťazstva. Favorizované španielske Rayo Vallecano padlo v Bratislave 2:1 a štadión explodoval radosťou.
V hľadisku nechýbali ani muži, ktorí kedysi patrili k pilierom legendárneho federálneho majstra z roku 1992 – Ladislav Pecko a Vladimír Kinder. A nielen to – obaja zažili nezabudnuteľné víťazstvá proti tímom z TOP 4 líg sveta, keď Slovan v deväťdesiatych rokoch šokoval Borussiu Dortmund (1994) aj 1. FC Kaiserslautern (1995).
Teraz sledovali ďalší veľký skalp – už ako diváci, ale s rovnakou vášňou, ktorá ich sprevádzala počas kariéry. A ako to už u nich býva, po záverečnom hvizde zamierili do podniku U belasých, kde pri pive rozoberali každý detail zápasu.
Kinder: Najlepší výkon
Vladimír Kinder, prvý Slovák v anglickej Premier League (1997) a spoluautor knihy Divoké Deväťdesiatky, len spokojne prikyvoval.
„Musím povedať, že Slovan predviedol najlepší výkon doposiaľ v ligovej fáze tejto súťaže a zaslúžene získal prvé body i víťazstvo. Španieli nehrali nič extra, chalani zo Slovana konečne zabojovali a zvládli to výborne,“ hodnotil.
A čo šance na postup?
„Ešte im ostáva odohrať dva zápasy a pokiaľ šanca žije, tak sa treba o ňu popasovať. Motiváciu určite majú, hrajú aj o prémie, takže ak zopakujú takýto výkon, tak pokojne môžu ísť ďalej,“ doplnil.
„Toto ich môže nakopnúť. A Weiss ml. bol famózny,“ tvrdí Pecko.
Weiss má charizmu
Ladislav Pecko, niekdajší neúnavný pravý obranca, či krídelník priznal, že ich povestné „pivné analýzy“ po zápasoch sú už rituálom.
„S Kindom sa stretávame pravidelne a chodíme na pohárové zápasy Slovana. Potom vždy skočíme na pivko, ako teraz, a zápas rozoberieme,“ hovorí.
Duel hodnotil veľmi pozitívne:
„Možno bolo víťazstvo pre viacerých prekvapením, ale treba povedať, že Slovan vyhral úplne zaslúžene. Som z toho rád, najmä kvôli chalanom i fanúšikom. Určite ich to nakopne a je to dobrý impulz pre slovenský futbal.“
Nezabudol ani na návrat kapitána Vlada Weissa ml., syna ich niekdajšieho spoluhráča z národného tímu.
„Rozhodne to mužstvu pomohlo, že sa vrátil po treste do zostavy. Vlado má svoju charizmu, potiahol tím a dlho som ho takto schuti hrať nevidel. Podal výborný výkon,“ uzavrel Pecko.