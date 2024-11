Sledoval ho Real Madrid, je ako vrece s trikmi. Trnavský mladík žiari i kolíše

TRNAVA. Na chrbte má Kelvin Ofori tetovanie: "Life is a game, but not fair". V preklade: "Život je hra, ale nie férová."

Jeho mama Mary predávala v stánku na trhu v ghanskom Kumasi plastové tašky. Podľa The Athletic zarobila zhruba jeden dolár, čo považovala za úspešný deň.

Jeho cesta na Slovensko viedla z Ghany postupne cez Marrakéš, Casablancu, Londýn, Mníchov, Düsseldorf a Paderborn.