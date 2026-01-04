Náhle prišiel o brata. Dvojnásobný futbalista roka končí, chce sa venovať rodine

Bývalý slovinský futbalový reprezentant Kevin Kampl sa dohodol na ukončení zmluvy v Lipsku, pretože po októbrovej náhlej smrti staršieho brata chce byť bližšie rodine.
S bundesligovým klubom, v ktorom strávil osem a pol roka, sa tridsaťpäťročný záložník rozlúči 17. januára v prvom domácom zápase Lipska v jarnej časti sezóny proti Bayernu Mníchov. Lipsko to uviedlo na svojom webe.
"Posledné mesiace boli pre mňa i moju rodinu veľmi emotívne a poznačené hlbokým zármutkom.
Náhla strata brata mi bolestivo ukázala, aký drahocenný je čas a aké dôležité je tráviť ho s ľuďmi, ktorí sú nám najbližšie, "napísal v odkaze fanúšikom Kampl, ktorého brat zomrel vo veku 51 rokov.
"Po všetkých tých rokoch som si uvedomil, že je načase vrátiť sa domov. Aj preto, že otec na tom nie je zdravotne dobre a chcem s ním tráviť viac času. Čas, ktorý sa nevráti," uviedol Kampl.
Nevylúčil, že sa na ihrisko niekedy a niekde vráti, ale v súčasnosti mu to príde nereálne.
Kampl prišiel do Lipska z Bayeru Leverkusen v lete 2017. Za klub odohral 283 zápasov a dal 13 gólov.
Dvakrát s Lipskom vyhral Nemecký pohár, raz Superpohár a dostal sa do semifinále Ligy majstrov. Dvojnásobný najlepší slovinský futbalista roka má na konte tiež 28 reprezentačných zápasov a dva góly.