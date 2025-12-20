Ide po vzore Európy. V Afrike vznikne Liga národov, pohár sa bude konať každé štyri roky

Futbalový Africký pohár národov (APN) sa bude od roku 2028 konať každé štyri roky. Kontinentálny šampionát sa doteraz organizoval pravidelne v dvojročnom cykle.
O zmene periodicity informoval v sobotu prezident Africkej futbalovej konfederácie (CAF) Patrice Motsepe.
„Potrebujeme viac zharmonizovať medzinárodný futbalový kalendár,“ vysvetlil šéf CAF podľa agentúry AFP. APN sa koná od roku 1957, v rokoch 2012 a 2013 sa uskutočnil iba s ročnou prestávkou.
V poradí 35. ročník štartuje v nedeľu v Maroku, v otváracom súboji sa stretnú domáci výber a Komory.
V roku 2027 budú šampionát spoločne hostiť Keňa, Tanzánia a Uganda, ďalší ročník by sa mal podľa plánu uskutočniť v roku 2028 a potom sa začne avizovaný štvorročný cyklus.
Motsepe zároveň oznámil vznik Africkej Ligy národov, ktorá sa bude konať každoročne. CAF sa inšpirovala Ligou národov UEFA.
„Prinesie viac finančných prémií, viac zdrojov, viac súťaže. Máme najvzrušujúcejšiu novú štruktúru afrického futbalu,“ dodal Motsepe pre BBC.