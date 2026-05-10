Odvety sa museli predlžovať. Karviná a Olomouc postúpili do finále play-off o umiestenie

Futbalisti MFK Karviná a SK Sigma Olomouc postúpili do finále play off o umiestnenie v českej lige.
Hráči Karvinej zvíťazili v nedeľnej odvete na pôde Pardubíc 3:1 po predĺžení a napravili tak domácu prehru 1:2 z 1. zápasu.
Celkovo sa tak tešili z triumfu 4:3. Predlžovalo sa aj v Olomouci, kde domáci síce podľahli Bohemiansu 1:2, no z prvého zápasu v Prahe si odniesli výhru 3:1. V súčte oboch zápasov vyhrali tiež 4:3.
Sezóna sa skončila pre slovenského obrancu Pardubíc Samuela Kopáska a aj pre brankára Bohemiansu Tomáša Frühwalda. Kopásek bol na lavičke náhradníkov a do zápasu nezasiahol, Frühwald odchytal celý nedeľný duel.
Celkový víťaz play off si okrem 7. miesta zabezpečí aj voľný žreb v druhom kole tamojšieho pohára. Obaja finalisti si zároveň odnesú finančnú odmenu.
Finále sa hrá tiež na dva zápasy a ten prvý je na programe v sobotu 16. mája na ihrisku Karvinej.
Futbalisti Jablonca remizovali v skupine o titul s FK Hradec Králové 1:1. Vďaka vyrovnávajúcemu gólu Davida Puškáča z 85. minúty si domáci nateraz udržali štvrté miesto, piaty je práve Hradec s mankom dvoch bodov.
V zostave Jablonca nastúpil v základe slovenský stredopoliar Sebastian Nebyla a striedal tesne pred gólom svojho spoluhráča.
Striedajúci Dominik Hollý odohral za domácich niečo vyše polhodiny. Na druhej strane si pripísal plnú minutáž ďalší Slovák Jakub Uhrinčať.
Česká liga - play-off o umiestenie, odvety:
FK Pardubice – MFK Karviná 1:3 po predĺžení (1:1, 0:1)
Góly: 18. Patrák - 45.+3 Conde, 90.+6 Fiala, 101. K. Vinicius
/S. Kopásek (Pardubice) celý duel na lavičke náhradníkov. Prvý zápas: 2:1, do finále play off postúpila Karviná/
SK Sigma Olomouc – Bohemians Praha 1905 1:2 po predĺžení (0:1, 0:1)
Góly: 118. Šíp - 31. Ristovski, 61. Matoušek
/M. Malý a M. Hruška celý zápas na lavičke náhradníkov - T. Frühwald odchytal celý duel. Prvý zápas: 3:1, do finále play off postúpil Olomouc/
skupina o titul:
FK Jablonec – FC Hradec Králové 1:1 (0:1)
Góly: 85. Puškáč - 25. Mihálik
/S. Nebyla hral do 83. min., D. Hollý od 64. min., S. Lavrinčík celý zápas na lavičke náhradníkov - J. Uhrinčať odohral celý zápas, S. Dancák do 12. min., L. Čmelík na lavičke náhradníkov/