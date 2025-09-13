Kaprálik má za sebou vydarený zápas. V Nemecku si pripísal víťaznú asistenciu

Adrián Kaprálik v drese Holsteinu Kiel.
Adrián Kaprálik v drese Holsteinu Kiel. (Autor: REUTERS)
TASR|13. sep 2025 o 17:00
ShareTweet0

Kiel zvíťazil na pôde Schalke.

GELSENKIRCHEN. Slovenský futbalista Adrián Kaprálik si pripísal prvú gólovú prihrávku v službách nemeckého Holsteinu Kiel.

Ten v sobotu zvíťazil 1:0 na pôde Schalke 04 v 5. kole 2. Bundesligy.

Dvadsaťtriročný krídelník nastúpil za Kiel prvýkrát v základnej zostave a už v 6. minúte prihral do šance švédskemu útočníkovi Alexandrovi Bernhardssonovi, ktorý s prispením teču obrancu rozvlnil sieť.

Zamestnávateľ odchovanca Žiliny si tak pripísal druhé víťazstvo v novom ročníku druhej najvyššej nemeckej súťaže. So 6 bodmi sa priebežne nachádza na 12. priečke tabuľky.

Tabuľka 2. Bundesligy

Nemecko

Adrián Kaprálik v drese Holsteinu Kiel.
Adrián Kaprálik v drese Holsteinu Kiel.
Kaprálik má za sebou vydarený zápas. V Nemecku si pripísal víťaznú asistenciu
dnes 17:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Nemecko»Kaprálik má za sebou vydarený zápas. V Nemecku si pripísal víťaznú asistenciu