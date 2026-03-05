Dortmund predĺžil zmluvu s kapitánom. Stopér pre zranenie prišiel o účasť na MS

Emre Can.
Emre Can. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. mar 2026 o 14:08
ShareTweet0

Utrpel v šlágri proti Bayernu Mníchov zranenie predného skríženého väzu.

Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund po sezóne predĺži kontrakt s kapitánom tímu Emrem Canom.

Oznámil to len pár dní po vážnom zranení, ktoré 32-ročného stopéra vyradilo z hry do konca prebiehajúceho ročníka.

Can utrpel v sobotňajšom šlágri proti Bayernu Mníchov (2:3) zranenie predného skríženého väzu a čaká ho niekoľkomesačná rekonvalescencia. Zmluva mu má vypršať na konci júna.

„Chováme k Emremu obrovský rešpekt. To je ďalší dôvod, prečo ho chceme podporiť na ceste k návratu po 30. júni a predĺžiť mu končiacu zmluvu. Keď sa Emre zotaví z nadchádzajúcej operácie, sadneme si s ním, aby sme to prediskutovali,“ uviedol výkonný riaditeľ Borussie pre šport Lars Ricken.

Can je odchovanec Bayernu Mníchov, v najvyššej nemeckej súťaži si obliekal aj dres Bayeru Leverkusen.

Neskôr pôsobil v anglickom Liverpoole a do Dortmundu prišiel v januári 2020 z Juventusu Turín. Kapitánsku pásku nosí od leta 2023, pripomenula agentúra DPA.

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Emre Can.
    Emre Can.
    Dortmund predĺžil zmluvu s kapitánom. Stopér pre zranenie prišiel o účasť na MS
    dnes 14:08
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»Dortmund predĺžil zmluvu s kapitánom. Stopér pre zranenie prišiel o účasť na MS