Kapitán Dortmundu si natrhol väz v kolene. Nezahrá si ani za Nemecko počas MS

Kapitán futbalistov Borussia Dortmund Emre Can si natrhol predný skrížený väz v ľavom kolene a bude niekoľko mesiacov mimo hry.
Tridsaťdvaročný nemecký reprezentant príde aj o letné majstrovstvá sveta. Can utrpel zranenie v sobotnom ligovom šlágri, v ktorom Borussia podľahla rivalovi a lídrovi tabuľky Bayernu Mníchov 2:3.
„Emreho zranenie je mimoriadne trpké. Nielen pre neho, ale pre nás všetkých. Je naším kapitánom, tím je u neho vždy na prvom mieste a je dôležitou súčasťou nášho klubu.
V nadchádzajúcich mesiacoch dostane všetku našu podporu, aby sa zotavil,“ uviedol športový riaditeľ Sebastian Kehl vo vyhlásení Borussie.
Canovi po sezóne vyprší v Dortmunde zmluva a nie je jasné, či bude v klube pokračovať. Bývalý hráč Bayernu, Leverkusenu, Liverpoolu a Juventusu pôsobí v Borussii od roku 2020.
Predvlani sa s ňou dostal do finále Ligy majstrov. Za nemeckú reprezentáciu doteraz odohral 48 zápasov.
Tréner Borussie Niko Kovač už v pozápasovom rozhovore naznačil, že ide o roztrhnuté väzy. „Vyzerá to tak. Emre povedal, že niečo počul. Pokračoval v hre, no po druhom súboji už musel striedať,“ citovala päťdesiatštyriročného kormidelníka agentúra DPA.
Zranil sa tesne pred koncom prvého polčasu, no po krátkom ošetrení sa vrátil na ihrisko. O pár chvíľ sa strelec troch gólov v tejto sezóne opäť ocitol na trávniku v bolestiach a musel striedať. Kovač nechcel z incidentu viniť tímových lekárov.
„Zdravotnícky personál ho chcel vyšetriť, no Can povedal, že môže pokračovať. Ako lekár k tomu nemôžete nič povedať,“ dodal kouč druhého mužstva Bundesligy.