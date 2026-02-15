Kucka si po 24 rokoch obliekol dres materského klubu. Bol to parádny pocit, zhodnotil

Slovenský futbalista Juraj Kucka v drese FC Baník Prievidza.
Slovenský futbalista Juraj Kucka v drese FC Baník Prievidza. (Autor: fotojimi/Milan Štefánik)
Sportnet|15. feb 2026 o 12:09
Juraj Kucka absolvoval prípravný zápas vo farbách Prievidze.

V máji minulého roka Juraj Kucka oznámil, že končí svoju profesionálnu kariéru. Počas nej bol oporou reprezentácie, zahral si za slávne AC Miláno a posledné tri sezóny strávil vo farbách Slovana Bratislava.

V drese belasých získal v každej sezóne majstrovský titul a tiež si splnil svoj sen o Lige majstrov. V nej odohral tri zápasy, vrátane toho proti AC.

Z profesionálnej scény sa stiahol pre pretrvávajúce zdravotné problémy, ale na futbal nezanevrel. Vrátil sa do Prievidze, ktorá hrá tretiu ligu.

Koncom januára začal po operácii kolena s tréningom a v sobotu odohral aj prvý prípravný zápas v drese klubu, v ktorom začínal svoju kariéru. Dvadsať minút odohral proti tímu Podbrezovej U19, ktorý Prievidza zdolala 4:2.

"Sú to výborné pocity. Bola to pre mňa dlhá pauza. Som rád, že koleno vydržalo. Javí sa celkom dobre aj po väčšej záťaži. Je to dobrý signál, ale som opatrný. 

Mám za sebou 20 minút, no aj to je pre mňa veľké plus a motivácia do ďalšej práce, aby som zvládol, ak mi to koleno dovolí, vyššiu minutáž. 

Postupujem pomaly, opatrne. Bol to však parádny pocit, obliecť si po takmer 24 rokoch dres Baníka. Veľmi sa teším a užívam si to," uviedol Kucka.

Prievidza je v tretej lige Západ aktuálne na piatom mieste, no má postupové ambície. Na vedúci AS Trenčín B stráca po jesennej časti osem bodov.

"Odohrali sme veľmi slušný zápas s dobrým súperom. Bolo tam veľa dobrých vecí, akcií či pekných gólov. Samozrejme, nie všetko je optimálne, ako práca po strate lopty a bez nej. Myslím, že prevládali pozitíva. 

Zaslúžená výhra, no vrcholom bol návrat Kuca. Sme radi, že odohral nejaké minúty a veríme, že mu budú iba pribúdať," pre klubový web povedal tréner FC Baník Prievidza Filip Hlohovský.

Prievidza uzavrie zimnú prípravu v sobotu 21. februára zápasom proti druholigovej Lehote pod Vtáčnikom a jarnú časť otvorí o sedem dní neskôr domácim stretnutím s FC - Žolík Malacky.

Tabuľka III. ligy Západ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
15
11
1
3
41:18
34
V
V
V
V
V
2
Spartak MyjavaSpartak MyjavaSpartak Myjava
15
9
4
2
38:18
31
P
V
P
V
V
3
FKM Nové ZámkyFKM Nové ZámkyFKM Nové Zámky
15
9
2
4
21:16
29
V
P
P
V
P
4
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
15
8
3
4
26:17
27
V
P
V
R
V
5
FC Baník PrievidzaFC Baník PrievidzaFC Baník Prievidza
15
7
5
3
26:27
26
V
P
R
P
V
6
OK ČastkovceOK ČastkovceOK Častkovce
15
7
4
4
36:20
25
P
R
V
P
V
7
ŠK 1923 GabčíkovoŠK 1923 GabčíkovoŠK 1923 Gabčíkovo
15
8
0
7
22:26
24
P
V
P
V
P
8
MŠK SenecMŠK SenecMŠK Senec
15
7
3
5
25:17
24
V
V
R
P
R
9
FK BelušaFK BelušaFK Beluša
15
6
4
5
26:24
22
P
R
V
R
V
10
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
15
5
2
8
21:21
17
V
R
V
R
P
11
TJ Družstevník Veľké LudinceTJ Družstevník Veľké LudinceTJ Družstevník Veľké Ludince
15
5
1
9
23:31
16
V
V
P
P
P
12
FK Slovan Duslo ŠaľaFK Slovan Duslo ŠaľaFK Slovan Duslo Šaľa
15
3
5
7
26:32
14
R
R
P
P
P
13
FK Rača BratislavaFK Rača BratislavaFK Rača Bratislava
15
3
5
7
20:26
14
P
P
P
R
P
14
FC - Žolík MalackyFC - Žolík MalackyFC - Žolík Malacky
15
3
4
8
21:29
13
P
V
P
V
P
15
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
15
3
2
10
15:47
11
R
P
V
V
R
16
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
15
3
1
11
14:32
10
P
P
V
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

