Košický oligarcha a podvod? Superstar predal za nevídanú sumu do veľkoklubu. Cez Košice

Vlani sa v rámci Ligy majstrov riešilo spojenie Manchestru City a Girony (City Football Group), predtým to boli otázniky okolo účasti pražskej Sparty a West Hamu kvôli podielu Daniela Křetínskeho.

Majiteľ klubu Oszkár Világi totiž vlastní aj maďarský klub ETO FC Győr, ktorý sa tiež kvalifikoval do rovnakej súťaže. Šéf Dunajskej Stredy síce prepísal maďarský klub na svoju dcéru Réku Világi, čo však UEFA neakceptovala.

Pravidlá o vlastníctve viacerých klubov v rámci UEFA tak ako dnes ešte vtedy neexistovali. Článok 5 bol zakomponovaný do predpisov až v roku 2001.

Pražskí novinári mu v tom čase polichotili, že ani Silvio Berlusconi v AC Miláno, ani Bernard Tapie v Marseille či Martin Edwards v Manchestri United nedokázali to, čo Rezešovci a VSŽ, že majú dva tímy v Lige majstrov.

„Mal som raz telefonát od pána Rezeša, že sa máme okamžite dostaviť na výjazdové zasadnutie HZDS v Piešťanoch.

Mali sme tam podať vysvetlenie, prečo Sparta nehrá podľa predstáv. Vôbec mi nenapadlo, že sa niečo bude diať. Prišli sme tam a pán Rezeš nám hovorí: ‘Nemám na vás moc času. Čo tam robíte, vy k....i, v tej Sparte?. Preto som vás tam nedal.“

Rezeš tvrdil, že má informácie, že to v Sparte nefunguje a oznámil rozhodnutie Chovancovi.

„Mojím rozhodnutím končia tréneri a ty to prevezmeš. Ak by si potreboval pomôcť, tak my ti z Košíc pošleme nejakého pomocníka,“ opisoval Chovanec, ktorý v tom čase nemal ani trénerskú licenciu.