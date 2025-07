Manchester United áno, Dunajská Streda nie. Čo hovoria pravidlá UEFA a ako im vyhovieť

BRATISLAVA. Futbalisti Dunajskej Stredy síce vyhrali v play-off o účasť v Konferenčnej lige, no s veľkou pravdepodobnosťou si ju nezahrajú.

Aj teraz citovaný článok 5 bol zakomponovaný do predpisov UEFA v roku 2001. Stalo sa to potom, čo v sezóne 1998/99 sa do pohára UEFA kvalifikovali Slavia Praha aj AEK Atény. Majiteľmi oboch celkov bola anglická spoločnosť Enic, ktorá vlastnila aj Tottenham.