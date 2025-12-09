Venoval sa tradičným povinnostiam okolo Vianoc. Obranca nepomôže City v šlágri

Hráč Manchestru City John Stones.
Hráč Manchestru City John Stones. (Autor: TASR/AP)
SITA|9. dec 2025 o 16:20
Tréner Pep Guardiola uviedol, že nevie, čo presne sa stalo.

Vedenie Manchestru City musí riešiť nepríjemné problémy pred stredajším zápasom Ligy majstrov s Realom Madrid.

Do hlavného mesta Španielska odcestujú bez obrancu Johna Stonesa, ktorému sa stalo niečo bizarné v jeho domácnosti.

Utrpel bližšie nešpecifikované zranenie pri zdobení vianočného stromčeka.

Tréner ManCity Pep Guardiola uviedol, že nevie, čo presne sa stalo Stonesovi, ani kedy sa bude môcť vrátiť do tréningu. V tejto sezóne odohral Angličan 13 zápasov.

V piatich zápasoch ligovej fázy milionárskej súťaže nazbierali "Citizens" desať bodov, o dva menej ako ich súper z Madridu.

