Venoval sa tradičným povinnostiam okolo Vianoc. Obranca nepomôže City v šlágri

Vedenie Manchestru City musí riešiť nepríjemné problémy pred stredajším zápasom Ligy majstrov s Realom Madrid.
Do hlavného mesta Španielska odcestujú bez obrancu Johna Stonesa, ktorému sa stalo niečo bizarné v jeho domácnosti.
Utrpel bližšie nešpecifikované zranenie pri zdobení vianočného stromčeka.
Tréner ManCity Pep Guardiola uviedol, že nevie, čo presne sa stalo Stonesovi, ani kedy sa bude môcť vrátiť do tréningu. V tejto sezóne odohral Angličan 13 zápasov.
V piatich zápasoch ligovej fázy milionárskej súťaže nazbierali "Citizens" desať bodov, o dva menej ako ich súper z Madridu.