Tréner Slavie mohol ísť do Premier League, ale zostal v Česku. Odmietol aj Arabov

Tím z južného pobrežia Anglicka hľadal náhradu po odchode talianskeho trénera Roberta De Zerbiho do Marseille a medzi kandidátmi figuroval aj Trpišovský. Ten sa však rozhodol pokračovať vo svojej práci v Prahe.

Štyridsaťosemročný kouč Slavie Praha, ktorý predtým pôsobil v Slovane Liberec, mal podľa webu infotbal.cz pred touto sezónou 2024/2025 možnosť odísť trénovať do anglickej Premier League. Ponuku FC Brighton však odmietol.

Brighton nakoniec angažoval 31-ročného Fabiana Hürzelera, ktorý v minulej sezóne priviedol hamburský FC St. Pauli do nemeckej Bundesligy.

„Bolo veľmi ťažké to odmietnuť. Veľmi vás to poteší, vážim si to, že o mňa mali záujem,“ povedal Trpišovský pre infotbal.cz.

Priznal, že v minulosti oňho prejavil záujem aj iný anglický klub Nottingham Forest. Bolo to ešte v čase, keď účinkoval v druhej najvyššej súťaži.

Trpišovský tiež povedal, že dostal ponuky aj z krajín Blízkeho východu, ale vraví, že trénovanie v týchto končinách si nevie predstaviť.

„Neviem si predstaviť, že by som trénoval v Saudskej Arábii alebo Katare,“ skonštatoval Trpišovský.