Haraslín potvrdil famóznu formu. V Česku ho vyhlásili za najlepšieho hráča mesiaca

Víťazom ankety o hráča mesiaca v českej Chance lige sa za február stal kapitán pražskej Sparty Lukáš Haraslín, ktorý v jarnej časti sezóny strelil už šesť gólov.
Najlepším trénerom bol v úvodnom vydaní ankety Ligovej futbalovej asociácie po zimnej prestávke zvolený Roman Skuhravý zo Slovácka. LFA oznámila výsledky v tlačovej správe.
Prvá liga má za sebou na jar päť kôl, do hlasovania za február sa započítavali aj zápasy, ktoré sa hrali 31. januára a 1. marca.
Haraslín sa po zimnej prestávke dostal do výbornej formy a skóroval v štyroch z piatich ligových duelov, dvakrát zaznamenal po dvoch góloch.
Dvadsaťdeväťročný slovenský krídelník má v sezóne najvyššej súťaže na konte 10 gólov a z druhého miesta tabuľky kanonierov stráca štyri trefy na vedúceho Tomáša Chorého zo Slavie.
Práve útočníka červenobielych a jabloneckého brankára Klemena Mihelaka v hlasovaní fanúšikov porazil.
Cez víkend čaká Haraslína derby na Slavii, na ktorú Sparta stráca z druhej priečky v tabuľke sedem bodov.
Medzi trénermi hlasujúci najviac ocenili zlepšenie Slovácka pod Skuhravým. Dvadsaťpäťročný kouč, ktorý prevzal celok z Uhorského Hradišťa v polovici novembra, predčil za február Henricha Trpišovského zo Slavie a Briana Priského zo Sparty.
Skuhravý získal so Slováckom v piatich jarných kolách osem bodov za dve víťazstvá a remízy.
V posledných dvoch zápasoch tím z Uherského Hradišťa vyhral zhodne 2:0 a na 14. mieste tabuľky stráca bod na trináste Pardubice.
V ankete LFA určujú novinári svojimi hlasmi trojicu adeptov na hráčov a trénera mesiaca, z ktorej potom fanúšikovia vyberú víťazov oboch kategórií. Okrem toho asociácia vyhlasuje aj najlepších za celú sezónu.