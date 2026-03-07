VIDEO: Blahút sa postaral o oba góly Slovácka. Slovenský brankár vychytal remízu

Slovenský futbalista Patrik Blahút sa postaral o oba góly Slovácka pri remíze 2:2 s Mladou Boleslavou v sobotnom stretnutí 25. kola českej ligy.
Pre 28-ročného stredopoliara to bol druhý a tretí presný zásah v prebiehajúcom ligovom ročníku.
Slovenský brankár Tomáš Frühwald vychytal čisté konto v drese Bohemians Praha 1905 pri remíze 0:0 proti Libercu, pričom si pripísal 6 úspešných zákrokov. Bezgólovú remízu prinieslo aj meranie síl medzi Teplicami a Duklou Praha. Sigma Olomouc si pripísala tretiu výhru za sebou, keď zvíťazila na pôde Jablonca 2:1.
VIDEO: Gól Patrika Blahúta na 1:0 pre Slovácko
Česká liga - 25. kolo:
1. FC Slovácko - FK Mladá Boleslav 2:2 (1:1)
Góly: 3. a 78. Blahút - 34. John, 64. Kozel
/P. Blahút odohral celý zápas a strelil dva góly, F. Vaško hral do 72. min., M. Šviderský hral od 61. min, A. Fiala do hry nezasiahol - M. Králik odohral celý zápas ako kapitán/
Bohemians Praha 1905 - Slovan Liberec 0:0
ČK: 64. Matoušek (po 2 ŽK) - 82. Soliu (po 2 ŽK)
/T. Frühwald odchytal celý zápas a vychytal čisté konto - L. Letenay hral od 84. min., I. Krajčírik a P. Dulay do hry nezasiahli/
FK Teplice - Dukla Praha 0:0
/M. Riznič hral do 78. min., J. Jakubko hral od 87. min, R. Ludha do hry nezasiahol - J. Kadák a R. Mikuš chýbali pre zranenia/
FK Jablonec - Sigma Olomouc 1:2 (0:1)
Góly: 47. Chramosta (z 11 m) - 37. Lurvink, 88. Šíp
/D. Hollý hral od 46. min., S. Nebyla do hry nezasiahol - M. Hruška a M. Malý do hry nezasiahli/