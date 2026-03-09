Nahnevaný Haraslín po derby nešetril kritikou: Bolo to zlé, takto nemôžeme hrať

Futbalisti Slavie Praha zvládli nedeľné 316. mestské derby proti Sparte a na čele majú pred svojím nedeľným súperom už 10-bodový náskok.
„Zošívaní“ otočili na domácej pôde stav stretnutia a zvíťazili 3:1. Slovenskému kapitánovi Sparty Lukášovi Haraslínovi sa nepozdával najmä výkon v druhom polčase, v ktorom hostia trikrát inkasovali.
V pražskom Edene to bol od začiatku nervózny duel, ktorého dianie mohla zmeniť situácia z 27. minúty. Michal Sadílek sa po súboji s útočníkom Sparty Johnom Mercadom ocitol na zemi a z prvotných záberov to vyzeralo tak, že Mercado kopačkou pristúpil hráča Slavie.
Rozhodca Stanislav Volek ukázal Ekvádorčanovi červenú kartu, no už o chvíľu si šiel celú situáciu pozrieť ešte raz prostredníctvom videa. Svoje rozhodnutie následne zmenil na žltú kartu.
Všetko nasvedčovalo tomu, že diváci v prvom polčase neuvidia ani strelu na bránu. Prišla však šiesta nadstavená minúta a priamy kop Lukáš Haraslína, ktorý poslal loptu na zadnú tyč a po hlavičke do brvna ešte celú situáciu dosledoval na bránkovej čiare Patrik Vydra - 0:1.
VIDEO: Zostrih zápasu Slavia - Sparta
Po zmene strán sa však Sparta stiahla a iniciatívu prebrali domáci. Slavia zúžitkovala svoj tlak v 57. minúte, keď sa z pokutového kopu presadil Tomáš Chorý. Zápas napokon rozhodli dva úspešne zahrané rohové kopy v 79. a 82. minúte
Najprv sa presadil Mojmir Chytil a druhý gól, už šestnásty v sezóne, pridal najlepší strelec súťaže Chorý. Všetky presné zásahy tak v derby pražských „S“ padli po štandardných situáciách.
„Rudí“ potrebovali stretnutie neprehrať a ideálne v ňom zvíťaziť, desať kôl do konca sezóny totiž strácajú totožný počet bodov. Za premrhanie jednogólového vedenia si podľa Haraslína môžu sami.
„Prvý polčas sme hrali tak ako sme mali a dostali sme sa do vedenia. Ten druhý sa mi osobne ťažko hodnotí, pretože to bolo zlé a skoro vôbec som nemal loptu.
Neviem či sme si mysleli, že to dokážeme už ubrániť, ale ak chcete brániť 45 minút, budete pod neustálym tlakom. Takto nemôžeme hrať, sme veľmi nahnevaní,“ zhodnotil slovenský reprezentant v pozápasovom rozhovore.
Pred najbližšími prenasledovateľmi Plzňou a Jabloncom majú aktuálne 6-bodový náskok. Pred začiatkom skupiny o titul, v ktorej odohrajú tímy 5 duelov, ich čaká ešte rovnaká porcia zápasov v rámci hlavnej časti.
V základnej zostave trénera domácich Jindřicha Trpišovského bol aj Slovák Ivan Schranz, ktorý odohral prvý polčas. Kormidelník Slavie si pochvaľoval najmä energiu na štadióne.
„Ľudia nám dávali silu počas celého zápasu. Pomohli nám aj striedajúci hráči a tá energia z tribún sa preniesla na každého. V minulosti sme pre problémy so štandardkami ťahali za kratší koniec, teraz sme v tom silnejší a rozhoduje to zápasy.“
Tabuľka českej ligy
